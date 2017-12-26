Яшин рассказал о ночном визите полиции к его родителям
Председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил, что к его родителям 25 декабря пришли полицейские. «К моим родителям пришла полиция. Ищут меня - хотя я ни от кого не прячусь. Больше всего раздражает, когда родственников начинают дергать, тем более почти ночью», - написал он на своей странице в Twitter.
Это произошло на следующий день после проведения организованной Яшиным акции в защиту честных выборов в Лермонтовском сквере Москвы. Мэрия настаивала на проведении акции на проспекте Сахарова. Изначально Яшин собирался провести праздник «День свободных выборов», но из-за вмешательства полиции изменил формат на собрание граждан. После собрания в отношении его организаторов был собран материал об административном правонарушении, рассказали в столичном управлении МВД.
Акцию в Лермонтовском сквере сам Яшин счел успешной, поскольку была выполнена главная задача - «добиться реализации законных полномочий независимого муниципалитета». Ее участниками удалось провести «независимое собрание граждан, организованное муниципальными депутатами», что стало шагом к «восстановлению законных прав местного самоуправления», писал ранее оппозиционер.