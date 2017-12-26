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Никифоров назвал блокировку аккаунтов Кадырова проявлением двойных стандартов

Блокировка аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram является проявлением двойных стандартов, считает министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

«Это яркий пример двойных стандартов», – сказал Никифоров журналистам, отвечая на соответствующий вопрос (цитаты по «Интерфаксу»).

Министр полагает, что в этой ситуации «правовую оценку должен дать Минюст и прокуратура». Действия администрации соцсетей показали, что «интернет не вне политики», уверен Никифоров. Он также призвал избегать «односторонних политически мотивированных действий со стороны отдельных государств». Для этого необходимо принять соответствующую международную правовую базу, указал министр.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что направил Facebook и Instagram письмо с запросом о причинах удаления аккаунтов Кадырова.

Блокировка аккаунтов главы Чечни вызвала обеспокоенность в Кремле. «Подобные действия не могут не вызывать обеспокоенности», – подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева», – отреагировал сам глава Чечни в своем Telegram-канале. Ранее власти США внесли Кадырова в санкционный «список Магнитского».