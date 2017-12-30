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Вооруженный мужчина захватил заложников в отделении почты в Харькове

Вооруженный мужчина в маске захватил отделение «Укрпочты» возле станции метро «Киевская» в Харькове, взял в заложники девять взрослых и двух детей, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на начальника областной национальной полиции Олега Беха.

«Там девять взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт», - сообщил Бех.

Он также рассказал, что сейчас дорожное движение вблизи места происшествия перекрыто.

Ранее очевидцы сообщили, что в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро «Киевская» в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там.