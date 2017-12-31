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В Совфеде прокомментировали слова Трампа об успехах США в Сирии

Слова президента США Дональда Трампа об успехах США в Сирии имеют мало общего с фактами. Об этом написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это "постправда" - псевдореальность, нужная для политических целей», - написал Пушков.

Ранее Трамп заявил, что США одержали победу над террористами «Исламского государства» в Сирии и Ираке (организация запрещена в России). «Как вы знаете, мы выиграли в Сирии, мы выиграли в Ираке. Но они [террористы] распространяются в другие области, и мы преследуем их так же быстро, как они распространяются», - сказал президент США. Кроме этого, позднее он отметил, что международная коалиция по борьбе с «Исламским государством» отвоевала почти все территории, захваченные террористами.