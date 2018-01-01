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Путин подписал указ о предельной штатной численности сотрудников МВД‍

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому определена предельная численность штата сотрудников МВД России. Копия документа размещена на официальном портале правовой информации.

«Установить с 1 января 2018 г. предельную штатную численность органов внутренних дел России, финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел России в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 17 199, работников — 130 813», — отмечается в указе. Таким образом, максимальное количество сотрудников МВД сокращено более чем на 10 000 человек.

В сентябре 2016 г. глава государства подписал указ о сокращении предельной численности штата МВД практически на 100 000 человек - 10%. На тот момент штатная численность была установлена в количестве 904 871 единицы.

В свою очередь штатная численность Вооруженных сил России с 1 января сокращена на 300 человек и установлена «в количестве 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих», говорится в соответствующем указе.