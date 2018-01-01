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В МВД рассказали, сколько россиян поучаствовали в новогодних гуляниях

Не менее 8,6 млн человек участвовали в новогодних мероприятиях в России. Об этом РИА «Новости» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего в России прошло более 14 000 мероприятий в новогоднюю ночь.

Как отметила Волк, за общественным порядком всего следили около 75 000 полицейских, более 11 000 сотрудников Росгвардии, около 5800 сотрудников частных охранных организаций, 11 200 членов народных дружин и 2500 представителей казачества.

В Росгвардии рассказали, что в обеспечении общественной безопасности и охране гособъектов были задействованы более 36 000 военнослужащих и сотрудников ведомства.

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