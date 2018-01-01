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В МВД рассказали, сколько россиян поучаствовали в новогодних гуляниях

Ведомости
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Не менее 8,6 млн человек участвовали в новогодних мероприятиях в России. Об этом РИА «Новости» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего в России прошло более 14 000 мероприятий в новогоднюю ночь.

Как отметила Волк, за общественным порядком всего следили около 75 000 полицейских, более 11 000 сотрудников Росгвардии, около 5800 сотрудников частных охранных организаций, 11 200 членов народных дружин и 2500 представителей казачества.

В Росгвардии рассказали, что в обеспечении общественной безопасности и охране гособъектов были задействованы более 36 000 военнослужащих и сотрудников ведомства.

Как украсили Москву к Новому году

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В России с 1 января перестал существовать резервный фонд

Ведомости
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С 1 января в России резервный фонд перестал существовать из-за присоединения его к фонду национального благосостояния (ФНБ). Теперь все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, по новым нормам Бюджетного кодекса, будут направляться в ФНБ.

Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 г. на базе стабилизационного фонда.

При резком снижении доходов госбюджета резервный фонд должен был стать источником финансирования дефицита бюджета. ФНБ создавался как часть механизма пенсионного обеспечения.

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Власти Москвы направят 430 млрд рублей на социальную поддержку‍

Ведомости
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В следующем году на соцподдержку из бюджета Москвы будет выделено 430 млрд руб. Об этом говорится на сайте столичной мэрии.

«Увеличение соцрасходов в бюджете Москвы в два раза опережает рост прочих статей... Часть этих средств пойдет на повышение зарплат работникам соцсферы», - говорится в сообщении мэрии.

Уточняется, что минимальный размер пенсии увеличится на 3000 руб. Городской социальный стандарт составит 17 500 руб. Прибавку к пенсии получат почти 1,4 млн жителей столицы. Более чем в два раза вырастут ежемесячные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий. Вдвое увеличатся городские пособия ветеранам, участникам обороны Москвы. Им будут ежемесячно выплачивать 8000 руб. Единовременно получат 15 000 руб. долгожители: те, кому в 2018 г. исполнится 101 год и больше.

Также будут увеличены детские пособия для малообеспеченных семей.

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Транскавказскую автомагистраль закрыли из-за ухудшения погоды

Ведомости
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Соединяющую Россию и Южную Осетию Транскавказскую автомагистраль закрыли для всех видов транспорта из-за угрозы схода лавины и обильного снегопада, рассказали ТАСС в ГУ МЧС по Северной Осетии.

«В соответствии с рекомендациями Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на гидрометеорологические процессы запрещено движение транспорта на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях», - говорится в сообщении. Движение запрещено с 18 часов 1 января до последующего распоряжения.

Спасатели просят участников движения воздержаться от поездок до улучшения погодных условий, а также соблюдать меры повышенной безопасности.

Ранее стало известно о закрытии проезда по Военно-Грузинской дороге от Владикавказа до границы с Грузией.

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Политика
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Президент Сирии сменил министров обороны, промышленности и информации

Reuters
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Президент Сирии Башар Асад подписал в понедельник приказ о назначении новых министров обороны, промышленности и информации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственное сирийское телевидение.

Как сообщило агентство, министром обороны стал начальник Генштаба армии Али Айюб. Министром промышленности назначен Мухаммад Мазин Али Юсеф, министром информации стал Имад Абулла Сара.

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Новости

СМИ: в Турине во время теракта пострадали четыре человека

Ведомости
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В Турине сработало заложенное в мусорный бак самодельное взрывное устройство. При взрыве пострадали четыре человека. Взрывной волной также повреждены припаркованные автомобили и окна домов, пишет газета Stampa.

По информации издания, бомба сработала на окраине города. В районе ЧП полицейские обнаружили еще 12 самодельных взрывных устройств.

Сотрудники правоохранительных органов ищут организаторов взрыва.

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Политика
Новости

В российском МИДе заявили о недопустимости вмешательства в ситуацию в Иране

Ведомости
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Власти России считают недопустимым вмешательство во внутренние дела Ирана. Москва надеется, что ситуация с массовыми беспорядками разрешится и в Иране акции протеста не будут приводить к кровопролитию. Об этом говорится в официальном заявлении российского МИДа.

«Это внутреннее дело Ирана. Выражаем надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития», - говорится в сообщении российского ведомства.

Ранее стало известно, что в Иране начались акции протеста, в ходе которых происходят столкновения граждан с силовиками. Митингующие применяют оружие. Associated Press сообщило о не менее чем 12 погибших с 30 декабря.

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Экономика
Новости

Трамп выступил против предоставления США финансовой помощи Пакистану‍

Ведомости
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Американский лидер Дональд Трамп обвинил пакистанские власти в укрывательстве и содействии террористам несмотря на получение финансовой помощи со стороны США. Об этом он написал в Twitter.

«США совершили ошибку, выделив Пакистану более чем $33 млрд финансовой помощи за последние 15 лет. А в обмен на это они нам не дали ничего, кроме обмана и уловок. Они считали наших лидеров глупцами», - написал президент США в микроблоге.

По его словам, власти Пакситана «мало помогают» США и предоставляют «надежное убежище» боевикам, за которыми американские спецслужбы «охотятся в Афганистане». Трамп считает, что такого «больше не должно происходить».

Летом 2017 г. премьер-министр Пакистана Наваз Шариф подал в отставку после того, как Верховный суд страны признал, что он не соответствует должности. На тот момент вместе с Шарифом суд отстранил от должности и министра финансов Пакистана Исхака Дара. Такое решение объясняется результатами расследования после появившихся в СМИ публикаций о чиновниках и политиках из так называемого «панамского досье».

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Политика
Новости

Путин и Нетаньяху договорились о встрече в ближайшее время

Ведомости
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У российского лидера Владимира Путина и израильского премьера Биньямина Нетаньяху состоялся телефонный разговор, в ходе которого они договорились о проведении в ближайшее время деловой встречи. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, лидеры условились на предстоящей встрече обсудить «текущие вопросы двусторонних отношений», а также обменяться мнениями по международным и региональным вопросам различного характера, передает ТАСС.

Во время разговора российский президент поздравил израильского премьера с новым 2018 г. «Лидеры пожелали друг другу и народам России и Израиля всего самого доброго в наступившем году», - сказал Песков.

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Авто
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Из московских автобусов с «гармошкой» убрали турникеты

Ведомости
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С 1 января 72 автобусных маршрута повышенной вместимости (около 1100 автобусов с «гармошкой») перешли на бестурникетную систему работы. Теперь пассажиры в автобус без турникета могут заходить через любую дверь, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Оплатить проезд на этих маршрутах можно при помощи валидаторов, расположенных в салоне. Для этого необходимо приложить к устройству проездной билет. В будущем количество валидаторов в больших автобусах будет увеличено, чтобы пассажиры не проходили через весь салон к считывающему устройству.

«Отказ от турникетов позволит сократить время посадки пассажиров в транспорт и поможет им экономить в среднем 5 минут в пути», - заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов. По его словам, преимущества подобной системы оплаты предстоит оценить более 1 млн горожан, которые каждый день пользуются данными маршрутами.

Ликсутов надеется, что москвичи будут ответственно относиться к оплате проезда. «Это помогает городу обновлять подвижной состав, вводить новые сервисы и совершенствовать транспортную систему в целом», - передает его слова «Интерфакс».

На бестурникетных автобусных маршрутах увеличится число контролеров.

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Политика
Новости

СМИ сообщили о розыгрыше Порошенко пранкерами в новогоднюю ночь

Ведомости
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, как в новогоднюю ночь позвонили украинскому президенту Петру Порошенко. Запись беседы выложена на странице Вована в «В контакте».

По их словам, они пообщались с украинским лидером от имени генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга. Как отметили Кузнецов и Столяров, президент Украины был рад звонку и стал поздравлять собеседника с Рождеством и Новым 2018 годом. Говоривший с Порошенко пранкер выразил надежду, что украинский лидер не будет в новогоднюю ночь слишком много употреблять водки и горилки. После этих слов Порошенко бросил трубку.

Как утверждает Столяров, именно он общался с украинским лидером по телефону, передает «РИА Новости».

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Новости

Путин рассказал о запомнившейся ему 50 лет назад новости

Ведомости
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Президент России Владимир Путин рассказал о самых запомнившихся ему новостях и событиях полувековой давности.

Так, одним из самых ярких событий было создание в стране сверхзвукового гражданского лайнера Ту-144. По его словам, даже сейчас это кажется фантастикой, а на тот момент было чем-то «невообразимым». Также среди ярких событий президент назвал «хоккейную серию 1972 г.».

Глава государства также рассказал, что старается смотреть программу «Время» в прямом эфире. Он убежден, что это гораздо интереснее. «Если есть какая-то возможность смотреть в прямом эфире — я смотрю», — сказал он.

Президент поздравил журналистов программы с юбилеем телеканала. По его словам, это праздник для всей страны. «За эти 50 лет программа "Время" стала лидером информационных программ», — отметил глава государства.

Впервые информационная программа «Время» вышла в эфир 1 января 1968 г.

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