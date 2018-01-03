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Трамп прокомментировал слова Ким Чен Ына о «ядерной кнопке»

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter ответил на слова лидера КНДР Ким Чен Ына о «ядерной кнопке» на его столе.

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын только что заявил, что «ядерная кнопка всегда находится на его столе». Кто-нибудь из его истощенного и голодного режима, пожалуйста, сообщите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощней, чем его, и моя кнопка работает!» – написал Трамп.

Ранее северокорейский лидер во время новогоднего обращения к жителям Северной Кореи рассказал, что на его рабочем столе есть специальная «ядерная кнопка». «Я не угрожаю, но хочу, чтобы вы понимали, что ядерная кнопка установлена на моем рабочем столе», – отметил он тогда. Ядерные силы КНДР будут отчасти сдерживать США в их желании начать войну с Северной Кореей, сказал Ким Чен Ын. Кроме того, он отметил, что страна достигла значительных успехов в развитии ракетной программы.

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Трамп пообещал народу Ирана поддержку в борьбе с коррупцией

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп пообещал оказать народу Ирана поддержку. Об этом он написал в своем Twitter.

«Уважение тому, как иранский народ пытается избавиться от коррумпированных властей. Вы увидите большую поддержку со стороны Соединенных Штатов в нужное время!», - написал Трамп.

Ранее Трамп уже комментировал ситуацию в Иране. По его словам, у жителей Ирана мало еды, нет человеческих прав и большая инфляция. США наблюдают, добавил он.

Уже неделю в Иране продолжаются протесты из-за сложной экономической ситуации. В результате столкновений погибли как минимум 20 человек. Президент Ирана Хасан Роухани попросил жителей сохранять спокойствие. В свою очередь МИД России назвал недопустимым вмешательство в эту ситуацию. «Выражаем надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития», - сообщало российское ведомство.

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Прокуратура начала проверку по факту ДТП с десятью погибшими в ХМАО

Ведомости
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Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку по факту ДТП, в результате которого погибли 10 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления прокуратуры.

Прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин лично выехал на место происшествия с целью координации работы правоохранительных органов, сообщили агентству.

Ранее на автодороге Ханты-Мансийск - Советский произошло ДТП. Погибли 10 человек, среди них четверо детей. По информации ТАСС, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Есть версия, что водитель одного из автомобилей не справился с управлением, уточняет агентство. МЧС сообщило, что последствия аварии ликвидируют более 50 человек.

Политика
Новости

Кадыров упрекнул США в лицемерии из-за реакции на протесты в Иране

Ведомости
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Лидер Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале протесты в Иране. «Я не даю оценки иранским событиям. Но данная страна является нашим ближайшим соседом. И мы заинтересованы в мире и стабильности. А как этого достичь, решат иранские власти и население», - написал он.

В Иране уже несколько дней продолжаются протесты из-за сложной экономической ситуации. В ходе столкновений погибли как минимум 20 человек. Это крупнейшие акции протеста со времен президентских выборов в 2009 г.

При этом Кадыров упомянул США в связи с этими протестами: «они могли только мечтать». Лидер Чечни отметил, что американский президент Дональд Трамп призвал власти Ирана разблокировать митингующим доступ к Instagram и Telegram.

«Все бы тут ничего, если бы не лицемерие в позиции США. Когда Facebook по надуманным мотивам блокирует мои аккаунты, официальный Вашингтон молчит, несмотря на то что сделано это абсолютно беспричинно», - написал Кадыров. Он добавил, что ряд американских и западных влиятельных СМИ назвали блокировку его аккаунтов «ничем не оправданной и выборочной».

Facebook (компании принадлежит и Instagram - прим. «Ведомостей») не имеет свободы действий, а является инструментом в руках властей США, считает Кадыров. «Госдепу не нравится, что я предельно честно и откровенно высказываю свое мнение о действиях США в странах исламского мира», - добавил он.

В конце декабря аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram оказались недоступны. «В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева», - прокомментировал событие лидер Чечни. Позже представители Facebook подтвердили блокировку аккаунтов и сказали, что это произошло из-за санкций США. Ранее Кадыров попал в «список Магнитского». 

10 цитат Рамзана Кадырова

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Бизнес
Новости

В московских аэропортах задержано более 20 рейсов

Ведомости
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Более 20 рейсов задержано в аэропортах Москвы - всего 26. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

В «Домодедово» задержано 15 рейсов, в «Шереметьево» девять и два во «Внуково». При этом отменено девять рейсов: один во «Внуково» и восемь в «Домодедово». 

Последние массовые задержки рейсов в московских аэропортах были 31 декабря. Тогда это случилось из-за сильного тумана. 

Политика
Новости

Навальный обжаловал решение поддержавшего ЦИК Верховного суда

Ведомости
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Политик Алексей Навальный обжаловал решение первой инстанции Верховного суда, который признал законным решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщил «Интерфаксу» юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. По его словам, заседание по жалобе может пройти еще до окончания праздников.

Ранее Верховный суд России признал законным решение ЦИК отказать Навальному в регистрации инициативной группы, которая выдвинула его в президенты. На это политик ответил, что «таких судей надо самих судить». «Мы не признаем выборы без конкуренции», - добавил Навальный.

25 декабря ЦИК отказал в регистрации инициативной группе Навального, потому что он лишен пассивного избирательного права из-за судимости по тяжкой статье Уголовного кодекса. Других претензий к оппозиционеру не было.

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Политика
Новости

Представители КНДР и Южной Кореи поговорили по телефону впервые за несколько лет

Ведомости
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Представители Северной и Южной Кореи поговорили по телефону впервые за несколько лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя южнокорейского министестерства воссоединения Кореи.

Разговор длился 20 минут. Стороны обсуждали технические детали будущего телефонного звонка, который может состояться чуть позже. Кроме того, Южная Корея предложила провести встречу в приграничной деревне Пханмунджон 9 января.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении заявил, что рассматривает возможность участия Северной Кореи в Олимпиаде-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане. В свою очередь Южная Корея предложила провести переговоры.

Политика
Новости

В Сирии разбился российский вертолет

Ведомости
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Российский вертолет потерпел крушение в Сирии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

При выполнении перелета на аэродром «Хама» из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24, говорится в сообщении ведомства. Оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром «Хмеймим», где ему оказали медицинскую помощь.

Это произошло еще 31 декабря, уточняет «Интерфакс».

Вертолет разбился в 15 км от аэродрома назначения, сообщает Минобороны. Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было, подчеркивает ведомство. Ранее было известно как минимум о трех инцидентах с российскими военными вертолетами в Сирии, напоминает «Интерфакс».

Путин приказал начать вывод российских военных из Сирии 11 декабря. В конце декабря Шойгу доложил Путину о полном выводе российских войск из этой страны. Однако там остались три батальона военной полиции, сотрудники центра примирения сторон, а также персонал российских баз в Хмеймиме и Тартусе. Около 48 000 военнослужащих из России воевали в Сирии, из них более 14 000 получили госнаграды, отмечал ранее Шойгу.

Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска

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Бизнес
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На энергоблоке АЭС на Украине произошел сбой

Ведомости
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Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции отключили от энергосети для устранения неполадок. Об этом сообщает оператор украинских АЭС - компания «Энергоатом».

Причины нарушения устанавливаются, говорится в сообщении. На первом энергоблоке идет капитальный плановый ремонт, уточняется там же.

Радиационная обстановка на АЭС и в прилегающих регионах не изменилась, сообщает «Энергоатом». Она находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений, уточняет компания.

Данная АЭС находится в городе Нетешин Хмельницкой области. Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей на западе Украины. Всего у АЭС два энергоблока. В июле на станции произошла протечка парогенератора. Однако это никак не повлияло на радиационную обстановку, сообщал «Энергоатом».

Третий и четвертый энергоблоки станции должна была помогать достраивать Россия. Соглашение подписали еще в 2010 г. Но правительство Украины решило прекратить сотрудничество в 2015 г. 

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Политика
Новости

ЦИК подаст на себя в суд

Ведомости
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратится в Верховный суд России для отмены собственного решения. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Речь идет о постановлении от 28 декабря 2017 г. о регистрации инициативной группы самовыдвиженца на должность президента России Александра Чухлебова. ЦИК обнаружил у него вид на жительство другой страны. Какой именно – в сообщении не уточняется.

У него может быть вид на жительство в Финляндии, сообщал вчера «Интерфакс» с заседания ЦИК. Сам Чухлебов принес нотариально заверенный документ, который свидетельствует об аннулировании у него вида на жительство в этой стране. 

ЦИК зарегистрировал уже 64 претендента в кандидаты на пост российского президента. Выборы пройдут в марте 2018 г.

Кто заявил о намерении баллотироваться в президенты

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Политика
Новости

ЦИК разрешил еще троим начать предвыборную агитацию

Ведомости
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Еще три претендента на пост президента России могут начать предвыборную агитацию. Об этом сообщает «Интерфакс».

ЦИК зарегистрировал Эльвиру Агурбаш (партия «Альянс зеленых»), Станислава Полищука («Партия социальных реформ»), а также представителей инициативной группы самовыдвиженца Владимира Михайлова. Это означает, что теперь они могут начать сбор подписей в свою поддержку и официально приступить к предвыборной агитации.

В настоящий момент уже 64 претендента заявили о своем желании принять участие в выборах президента в 2018 г., сообщало «РИА Новости» со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову. Процедура выдвижения в кандидаты на пост президента заканчивается 7 января для самовыдвиженцев и 12 января - для кандидатов, выдвинутых от партий, напоминает «Интерфакс».

Ранее член ЦИК Евгений Шевченко отметил огромное число желающих стать претендентами на пост российского президента. «Видимо, это связано с тем, что меньше подписей нужно предоставлять. Во-вторых, вообще увеличилось число партий по сравнению с прошлыми выборами и многие решили заявить о себе и участвовать в президентских выборах», - объяснил он.

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Стиль жизни
Новости

Почти 80 московских музеев будут работать бесплатно в новогодние праздники

Ведомости
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Почти 80 музеев Москвы бесплатно работают в новогодние праздники. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэрии столицы.

Бесплатный вход в 77 музеев будет со 2 по 7 января. В программе участвуют те музеи, которые находятся под управлением департамента культуры, уточняется в сообщении. Например, музей археологии, музей космонавтики, выставочные залы Государственного музея А.С. Пушкина, дом-музей Марины Цветаевой, мультимедийный комплекс актуальных искусств и др.

Некоторые площадки можно посетить только по предварительной записи. Кроме того, отдельные экспозиции могут также остаться платными, уточняется в сообщении.

Афиша на праздники

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