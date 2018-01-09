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Пхеньян и Южная Корея начали переговоры об участии КНДР в Олимпиаде

По пять представителей от Северной и Южной Кореи собрались в деревне Панмуджон, расположенной в пограничной демилитаризованной зоне, чтобы обсудить возможное участие КНДР в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Как заявил перед переговорами глава южнокорейской делегации, министр по делам объединения Чо Мён Гюн, обсуждаться будет не только спорт, но и «совершенствование межкорейских отношений», сообщает Reuters. «У меня с собой небольшой багаж, - сказал он перед отъездом на переговоры, указывая на свой портфель. - Все выглядит немного новым, поскольку мы не разговаривали какое-то время». Северокорейскую делегацию на переговорах возглавляет его коллега Ли Сон Гвон. Это первые с 2015 г. официальные переговоры между Южной Кореей и КНДР.

В числе возможных тем повестки – маршрут передвижения представителей КНДР по территории Южной Кореи, а также возможность прохождений представителей двух стран под единым корейским флагом на церемонии открытия и закрытия, передает Ренхап. В случае выбора сухопутного маршрута странам придется согласовывать режим прохождения строго охраняемой границы. Если КНДР отправит в Южную Корею приветственную команду, сторонам необходимо будет согласовывать маршруты ее передвижения, место проживания и вопросы безопасности.

В начале января удачи Сеулу и Пхеньяну в переговорах пожелал президент США Дональд Трамп, допустивший также возможность своего телефонного разговора с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. «Я всегда верю в диалог. Вы знаете, вот в чем заключается наша позиция», - сказал он.

В конце декабря 2017 г. министерство КНДР по делам объединения сообщало, что изучит возможность возобновления диалога с США «в поисках способа признания статуса Северной Кореи в качестве страны, де-факто обладающей ядерным оружием». Позже представители США и России заявляли, что не признают ядерный статус КНДР.