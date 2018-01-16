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Серебренников обвинил бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» в оговоре

Режиссер Кирилл Серебренников обвинил бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву в оговоре. Об этом он заявил в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему домашнего ареста по обвинению в хищении бюджетных средств.

«Единственный аргумент следствия – это показания Масляевой, которые являются враньем и оговором в интересах следствия», – приводит его слова ТАСС. При этом «следствие верит вранью ранее судимого человека», подчеркнул Серебренников и напомнил, что Масляева была судима по экономической статье.

По его словам, следствие представляет суду «одну и ту же картинку – что мы якобы организованной группой расхищали средства проекта "Платформа». «Получается, что проекта не было либо он существовал в каком-то неполном виде», – говорит Серебренников (его слова приводит «Интерфакс»). Проект «Платформа» был, заявил режиссер: было проведено 340 мероприятий, поэтому утверждать, что государству был нанесен ущерб, «невозможно, цинично и бредово».

Серебренников добавил, что на очной ставке с ним Масляева признала вину в хищении 5 млн руб. у «Седьмой студии», ее деятельность была нарушением в бухгалтерии и ее можно оценивать по-разному, но не как хищение руководством студии.

15 января следствие увеличило оценку ущерба по уголовному делу Серебренникова и «Седьмой студии» с 68 млн до 133 млн руб.

Серебренникова обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа». С 23 августа 2017 г. он находится под домашним арестом. Фигурантами дела также являются экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший генпродюсер организации и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер студии Нина Масляева, а также еще один бывший генпродюсер «Седьмой студии» – Екатерина Воронова и ранее возглавлявшая департамент господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апфельбаум. Малобродский был заключен под стражу, Воронова уехала из России и была объявлена в международный розыск. Остальные фигуранты находятся под домашним арестом. Свою вину признала только Масляева, которая заключила сделку со следствием.

Кирилл Серебренников в Басманном суде