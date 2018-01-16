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Следствие обвинило Серебренникова в получении повышенной зарплаты

Следствие считает, что руководство «Седьмой студии», в том числе ее основатель – режиссер Кирилл Серебренников, потратили на зарплату себе 43 млн руб., передает «Интерфакс».

«В деле есть ваши показания, в которых вы не отрицаете, что получали повышенную зарплату, что позволило вам только на нее списать 43 млн руб.», – сказал следователь в Басманном суде Москвы.

По словам следователя, мероприятия проекта «Платформа» реализовывались, «но не в заявленном объеме». Часть денежных средств была похищена, «есть объективные доказательства», добавил он.

Следствие просит продлить домашний арест Серебренникову до 19 апреля.

В свою очередь Серебренников в суде обвинил экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву в оговоре. «Единственный аргумент следствия – это показания Масляевой, которые являются враньем и оговором в интересах следствия», – сказал он, добавив, что «следствие верит вранью ранее судимого человека». Проект «Платформа» был реализован, отметил режиссер. По его словам, в рамках проекта было проведено 340 мероприятий, поэтому невозможно говорить, что государству был нанесен ущерб.

Кирилл Серебренников в Басманном суде