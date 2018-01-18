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ФСБ назвала главные угрозы национальной безопасности России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) разработала новый проект президентского указа об основах государственной пограничной политики. Главными угрозами национальной безопасности России в опубликованном спецслужбой документе названы территориальные притязания иностранных государств и попытки проникновения в страну террористов.

Среди основных угроз национальным интересам и безопасности России в пограничном пространстве ФСБ называет «территориальные притязания ряда иностранных государств к Российской Федерации», попытки проникновения в страну членов международных террористических и экстремистских организаций, наличие вблизи границ очагов социально-политической и военной напряженности, «сохраняющиеся предпосылки к дестабилизации общественно-политической обстановки на приграничной территории», «возрастание рисков экономической и демографической экспансии отдельных районов на приграничной территории Российской Федерации из-за низкой заселенности и уровня социально-экономического развития».

Кроме того, среди рисков перечислены деятельность трансграничной преступности, «криминализация населения приграничной территории», контрабанда оружия и наркотиков, а также «активизация деятельности сопредельных государств и транснациональных корпораций в попытках освоения и использования стратегических ресурсов морских пространств в ущерб национальным интересам» России.

В свою очередь Россия «не имеет территориальных претензий к другим государствам, отвергает любые территориальные притязания» и «последовательно ведет дело к бесконфликтному завершению процесса международно-правового оформления государственной границы» и разграничения морских пространств, подчеркивается в документе.

В то же время Россия «допускает возможность изменения прохождения государственной границы Российской Федерации на законной (правомерной) основе с учетом интересов договаривающихся сторон при соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров».

Проект указа должен заменить действующие положения о пограничной политике России, утвержденные в 1996 г.