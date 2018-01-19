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Поклонская предложила наказание для парламентариев за конфликт интересов

Депутат Госдумы Наталья Поклонская разработала законопроект, предусматривающий наказание для депутатов и сенаторов, у которых был обнаружен конфликт интересов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Законопроект предусматривает два вида наказания: досрочное прекращение полномочий или публикация информации о том, что в действиях сенатора или депутата есть конфликт интересов. Градация зависит от последствий, пояснила Поклонская. Она уточнила, что не может опубликовать текст законопроекта, пока «Единая Россия» не оценит его.

Поправки о досрочном лишении мандата за нарушение депутатом обязанностей по предотвращению и урегулированию конфликта интересов Поклонская подготовила еще ранее. Это одна из первых ее инициатив, уточняет «Интерфакс». За почти полтора года работы депутатом она была соавтором несколько законопроектов.