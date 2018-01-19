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Российские военные покинули сирийский Африн из-за возможного нападения

Российские военнослужащие начали покидать район города Африн на севере Сирии, сообщило турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на министра обороны Турции Нуреттина Джаникли. О том, что российские военные покинули Африн, сообщил в соцсетях и журналист российского Федерального агентства новостей Кирилл Романовский, находящийся в Сирии.

Осенью прошлого года несколько постов российской военной полиции были развернуты в Африне для наблюдения за обстановкой в рамках реализации соглашений о создании зон деэскалации.

Протурецкие сирийские боевики при поддержке турецкой армии могут начать вторжение в этот курдский анклав уже в самое ближайшее время, говорит человек, близкий к Минобороны России. В четверг начальник генштаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акар и директор национальной разведывательной организации республики Хакан Фидан во время визита в Москву провели переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым.

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