Новости
Политика
Новости

Депутаты от КПРФ инициировали выход России из ВТО

Интерфакс
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). Копия документа размещена в базе Госдумы.

Законопроект предполагает признание утратившим силу закон от 21 июля 2012 г. «О ратификации протокола о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО 15 апреля 1994 г.». Авторы законопроекта также предлагают денонсировать протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению, подписанный в Женеве 16 декабря 2011 г.

Они считают, что вступивший в силу в 2012 г. закон Федеральное собрание приняло с нарушением регламента. В частности, протокол об учреждении ВТО не был представлен ни Думе, ни Совфеду. Его не переводили на русский язык.

В пояснительной записке говорится, что при принятии закона не изучались возможные последствия для России при вступлении в ВТО, «юристы для международного арбитража не были подготовлены». «В ВТО вступают государства, которые производят готовые товары, но Россия вступила в ВТО вопреки логике, в тот период, когда готовых товаров страна не экспортировала», - утверждается в проекте закона.

По мнению авторов законопроекта, выйдя из ВТО, «Россия ничего не потеряет», но получит свободу в экономической деятельности, что окажет положительное влияние на развитие экономики страны.

Выбор редактора
Политика
Новости

Мэра Махачкалы Мусаева задержали по делу о превышении полномочий

Интерфакс
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева. Градоначальник помещен в изолятор временного содержания, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Его задержали по статье 91 УКР. Предположительно завтра ему будет предъявлено обвинение, и его арестуют», - пояснил он.

По словам источника, мэра задержали в результате проведения расследования управления ФСБ России по Дагестану при содействии аппарата врио главы республики Владимира Васильева. В управлении СКР по региону подтвердили информацию о задержании Мусаева.

«Информация верная. Мэр задержан. Его допрашивали в СУ СКР по республике в Махачкале», - сказал старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

В пятницу утром сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении Мусаева по ч. 3 ст. 286 УК (совершение действий, выходящих за пределы полномочий, с причинением тяжких последствий).

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Турция одобрила строительство второй нитки «Турецкого потока»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Газпром» по дипломатическим каналам получил разрешение от властей Турции на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья страны. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Проект строительства трубопровода «Турецкий поток» реализуется в соответствии с планом. Строительство идет на трех участках - на берегу в России и Турции, а также в Черном море. «На морском участке уложено более 760 км суммарно по двум ниткам. Строительство участка берегового примыкания в России близится к завершению», - приводятся в сообщении слова предправления «Газпрома» Алексея Миллера.

В Турции уже начались работы на строительной площадке приемного терминала. 19 января «Газпром» получил разрешение на укладку второй нитки в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции. На данный момент все необходимые разрешения со стороны турецкого правительства для морской укладки газопровода получены. «Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 г.», - отметил Миллер.

17 января оператор проекта – 100%-ная дочерняя структура «Газпрома» South Stream Transport B.V. – начала строительство в Турции приемного терминала для морского газопровода.

Топ-10 компаний мира по капиталовложениям

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Сумма» хочет привлечь CEFC к созданию газохимического комплекса ЯТЭК

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова собирается привлечь китайскую корпорацию CEFC к созданию газохимического комплекса Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК). Об этом говорится в сообщении «Суммы».

«Сумма» подписала с AnAn Group, входящей в CEFC, меморандум о взаимопонимании. Стороны договорились «наладить устойчивое взаимовыгодное взаимодействие в развитии и/или финансировании газодобывающих, нефтехимических, логистических и инфраструктурных проектов».

ЯТЭК планирует строить метанольный завод по технологии Haldor Topsoe, она готова отдать 30-35% в проекте сторонним инвесторам. Инвестиции в строительство и добычу оцениваются в $1,4 млрд.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Дума отклонила законопроект о предельном размере премий руководителям

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Госдума отклонила законопроект о предельном размере премий и других поощрительных выплат руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам компаний, передает «РИА «Новости».

Согласно проекту закона предлагалось утвердить, что размер таких выплат руководителям внебюджетных госфондов России, территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ФОМС), государственных или муниципальных учреждений, унитарных предприятий, госкорпораций и компаний, более 50% акций (долей) которых находится в государственной или муниципальной собственности, не может превышать трехкратный средний месячный заработок данных сотрудников.

Ранее думский комитет по труду рекомендовал отклонить проект закона.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Титов предложил увеличить НДФЛ для высоких зарплат

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что в России страховые взносы можно было бы снизить до 15% при увеличении НДФЛ для зарплат выше 1 млн руб. до 25%, передает «РИА «Новости».

По его словам, существующая в России налоговая нагрузка на бизнес слишком высокая, в том числе из-за высоких налогов на труд.

«Мы предлагаем вернуться к отмененному когда-то единому социальному налогу (ЕСН), но суммарный уровень взносов снизить до 15%. Когда реальный уровень нагрузки на фонд оплаты труда будет составлять 13% НДФЛ и 15% ЕСН, тогда и можно будет сравнить уровень налоговой нагрузки на бизнес в России и других странах», — пояснил Титов.

Он также считает возможным введение прогрессивной шкалы налога НДФЛ. По словам Титова, граждане, получающие высокие зарплаты, должны платить больше. «Мы предлагаем ту часть зарплат, которая превышает 1 млн руб. в месяц, облагать по ставке 25%», - сказал он, добавив, что эти средства следует направлять на выплату пенсий гражданам, родившимся до 1967 г.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Росприроднадзор оценил ущерб от аварии на нефтепроводе в Саратовской области

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Площадь загрязнения нефтепродуктами - 2000 кв. м, объем разлившейся нефти также около 2000 куб. м. Об этом сообщает Росприроднадзор. Ранее «Транснефть» сообщала, что объем разлившейся нефти - 900 куб. м. Причина аварии пока выясняется. Последствия будут ликвидированы, возможно, уже 5 февраля, отмечала «Транснефть».

Жалоб на качество питьевой воды и атмосферного воздуха в селе пока не поступало, уточняет управление Роспотребнадзора по Саратовской области. По данным службы, концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышает норму.

Росприроднадзор отправил на анализ пробы загрязненного грунта, отмечается в сообщении. В ликвидации последствий аварии участвует 641 человек и 193 единицы техники, отмечается в сообщении службы.

Вчера в районе села Красноармейское Саратовской области произошел прорыв магистрального нефтепровода «Транснефти» Куйбышев – Тихорецк. В результате случился разлив нефти и возгорание, пострадало три дома, один сгорел полностью, а у шести строений оплавился фасад, также сгорели автомобиль «Камаз» и Renault Duster.

Последствия разлива нефти и ее возгорания в Саратовской области

Выбор редактора
Политика
Новости

Минск ответил на предложение Трампа перенести переговоры о Донбассе

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил о заинтересованности Белоруссии в мирном урегулированию вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, так как «это конфликт в нашей семье, в нашем регионе», передает БелТА. «Мы кровно заинтересованы в его разрешении», - отметил он. По его словам, Белоруссия не «напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров», руководители стран «нормандской четверки» сами обратились с соответствующей просьбой к белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

«Беларусь за лаврами миротворца не гонится», - сказал Макей. По его словам, переговоры можно перенести в любое другое место, «хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе». Министр отметил, что Минск не является участником переговоров, однако Лукашенко не раз предлагал различные варианты урегулирования конфликта.

Накануне президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что американский лидер Дональд Трамп предложил сменить площадку переговоров об урегулировании конфликта в Донбассе.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что не имеет значения, где проводятся переговоры. По его словам, главное - это соблюдение минских соглашений.

Выбор редактора
Политика
Новости

Российские военные покинули сирийский Африн из-за возможного нападения

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российские военнослужащие начали покидать район города Африн на севере Сирии, сообщило турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на министра обороны Турции Нуреттина Джаникли. О том, что российские военные покинули Африн, сообщил в соцсетях и журналист российского Федерального агентства новостей Кирилл Романовский, находящийся в Сирии.

Осенью прошлого года несколько постов российской военной полиции были развернуты в Африне для наблюдения за обстановкой в рамках реализации соглашений о создании зон деэскалации.

Протурецкие сирийские боевики при поддержке турецкой армии могут начать вторжение в этот курдский анклав уже в самое ближайшее время, говорит человек, близкий к Минобороны России. В четверг начальник генштаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акар и директор национальной разведывательной организации республики Хакан Фидан во время визита в Москву провели переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым.

Как Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска

Выбор редактора
Политика
Новости

Песков отметил успехи Минкультуры в продвижении российского кино

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Минкультуры не ущемляет интересы иностранных прокатчиков фильмов, их сборы в России неуклонно увеличиваются, передает «Интерфакс».

По его словам, российский президент Владимир Путин много раз говорил о необходимости защищать интересы отечественных кинопроизводителей. По его словам, при этом интересы зарубежных прокатчиков в России не ущемляются. Так Песков прокомментировал ситуацию вокруг выхода в российский прокат фильма иностранного производства «Приключения Паддингтона - 2».

Песков также отметил «весьма эффективную» работу Минкультуры. По его словам, правительство следит за ситацией на российском рынке кино. «Путин, будучи председателем правительства, стоял у истоков комплексных мер по поддержке отечественного кинематографа, создания Фонда кино, формирования этого фонда, выработки правил его деятельности», - пояснил Песков.

По его словам, такие меры способствовали развитию «этой отрасли нашей экономики». Песков констатировал, что Минкультуры неоднократно «получало высокую оценку работы по реанимации отечественного кино», качество российских фильмов улучшилось, «стремительно растут кассовые сборы», добавил он.

17 января Минкультуры перенесло премьеру фильма «Приключения Паддингтона - 2» на две недели, чтобы у российских фильмов «Скиф» и «Движение вверх» было меньше конкурентов в прокате. Об этом ранее «Ведомостям» рассказали сотрудники трех кинокомпаний со ссылкой на слова чиновников.

Выбор редактора
Политика
Новости

Кремль после нападений в школах призвал бороться со злом в интернете

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил необходимость продолжить обсуждать меры для защиты молодого поколения от зла в интернете. При этом он подчеркнул, что не стоит нарушать принципы свободы интернета. Так пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос, можно ли на законодательном уровне применить меры по ужесточению контроля в интернете в связи с недавними нападениями в российских школах.

Интернет несет очень много добра, но нельзя закрывать глаза на то, что интернет несет и зло, подчеркнул Песков.

По предварительным данным, в пятницу, 19 января, в школе № 5 микрорайона Сосновый Бор в Улан-Удэ девятиклассник с топором напал на учеников седьмого класса и учительницу, а также поджег класс, использовав «коктейль Молотова». В результате пострадали семь человек, двое находятся в тяжелом состоянии, уточняет «Интерфакс».

СК по Бурятии уже возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних). Мотивы преступления пока неизвестны. Нападавшего задержали, он пытался покончить с собой, поэтому находится в больнице, передает «РИА Новости». Есть еще двое нападавших, их поиски продолжаются, сообщала пресс-служба республиканского правительства.

Замруководителя Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что уже в пятницу ведомство начнет блокировку групп в соцсетях, которые пропагандируют насилие с применением холодного оружия в школах. Законопроект об ограничении регистрации детей в соцсетях внесут в Госдуму весной, рассказал ТАСС депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

Выбор редактора
Политика
Новости

Песков рассказал о реакции Совбеза на украинский закон о реинтеграции Донбасса

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Закон о реинтеграции Донбасса может подорвать перспективы урегулирования на востоке Украины, считают в Совете безопасности России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков по итогам совещания главы государства с постоянными членами Совбеза.

«В контексте Украины обменялись мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу, отметив, что, безусловно, этот закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования», - сказал Песков.

«В этом контексте была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и "нормандского формата", - отметил он.

В совещании приняли участие председатель правительства Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В четверг Верховная рада поддержала законопроект о реинтеграции Донбасса, который закрепляет за самопровозглашенными ДНР и ЛНР статус «оккупированных территорий», а Россия признается «государством-агрессором». Согласно поправкам президент Украины получает законодательное право применять все необходимые средства для противостояния «российской агрессии». 

Песков подчеркнул, что «Россия категорически не согласна с этой формулировкой» и считает ее отступлением от формата минского урегулирования.

В российском МИДе назвали принятие законопроекта «подготовкой к войне». «[Президент Украины Петр] Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя», — заявили в МИД.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам заседания Совбеза ООН сообщил, что президент США Дональд Трамп предложил перенести переговоры по украинскому урегулированию из Минска на другую площадку.

Беспорядки у здания Верховной рады

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото