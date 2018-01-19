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Депутаты от КПРФ инициировали выход России из ВТО

Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). Копия документа размещена в базе Госдумы.

Законопроект предполагает признание утратившим силу закон от 21 июля 2012 г. «О ратификации протокола о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО 15 апреля 1994 г.». Авторы законопроекта также предлагают денонсировать протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению, подписанный в Женеве 16 декабря 2011 г.

Они считают, что вступивший в силу в 2012 г. закон Федеральное собрание приняло с нарушением регламента. В частности, протокол об учреждении ВТО не был представлен ни Думе, ни Совфеду. Его не переводили на русский язык.

В пояснительной записке говорится, что при принятии закона не изучались возможные последствия для России при вступлении в ВТО, «юристы для международного арбитража не были подготовлены». «В ВТО вступают государства, которые производят готовые товары, но Россия вступила в ВТО вопреки логике, в тот период, когда готовых товаров страна не экспортировала», - утверждается в проекте закона.

По мнению авторов законопроекта, выйдя из ВТО, «Россия ничего не потеряет», но получит свободу в экономической деятельности, что окажет положительное влияние на развитие экономики страны.