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Волонтеры Навального задержаны в Москве за призыв к бойкоту выборов

В Москве на Чистопрудном бульваре задержаны двое волонтеров штаба политика Алексея Навального. Из видео задержания, опубликованного в группе «Команда Навального» в соцсети «В контакте», следует, что их задержали за раздачу листовок с призывами к бойкоту выборов. Один из сотрудников полиции объяснил, что активисты в своих листовках призывают людей не пользоваться своим правом - то есть отказаться от участия в выборах, передает «Дождь».

Проект «ОВД-инфо» сообщил, что задержанные - Алексей Мащенко и несовершеннолетняя девушка - доставлены в ОВД «Басманный».

Листовки у активистов Навального ￼регулярно изымают в регионах: последние такие инциденты произошли в Омске, Пскове, Мурманске и Петербурге. На минувшей неделе мэрия Москвы не согласовала его сторонникам намеченную на 28 января акцию «забастовка избирателей» в центре Москвы, предложив район Щукино на северо-западе столицы. «Спасибо, нет. Это было бы незаконным нарушением прав участников», – написал политик.

В декабре Центризбирком отказался регистрировать Навального кандидатом в президенты из-за судимости по делу «Кировлеса». После этого политик объявил всероссийскую «забастовку избирателей», призвав своих сторонников не принимать участия в голосовании на выборах 18 марта. На 28 января оппозиционер запланировал в российских городах протестные акции «забастовка избирателей». Политик считает, что осмысленная позиция россиян на президентских выборах 18 марта может быть только одна: бойкот.