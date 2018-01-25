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Германия приостановила поставки оружия в Турцию из-за операции в Африне

Правительство Германии приостановило поставки оружия и военной техники в Турцию, пишет Spiegel со ссылкой на министра иностранных дел Зигмара Габриэля. По его словам, поставки заморожены до формирования нового кабинета министров.

Как пишет издание, поставки приостановлены из-за военной операции Турции в сирийском Африне. По мнению министра, власти Германии озабочены проведением военной операции на севере Сирии. По его словам, Германия не должна поставлять вооружение в региона военного конфликта.

Власти Германии помимо поставок также приостановили реализацию программы по модернизации танков Leopard, которые стоят на вооружении Вооруженных сил Турции. Как уточняет Spiegel, решение по поводу поставок и модернизации согласовано с канцлером Ангелой Меркель.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции очистят территорию около границы с Сирией от террористов и бандформирований. По его словам, что за четыре дня операции «Оливковая ветвь» ликвидированы 268 террористов. Жертвы со стороны Турции составили 8 человек.