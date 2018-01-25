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На бюллетени потратят меньше 2,5% столичного бюджета президентских выборов

Мосгоризбирком сегодня распределил средства федерального бюджета на подготовку и проведение выборов президента России в столице. Основные расходы на организацию и проведение президентских выборов в Москве связаны с оплатой труда членов избирательных комиссий, на бюллетени пойдет всего 2,5% средств.

Как сообщил на заседании председатель комиссии Валентин Горбунов, постановлением ЦИК на президентские выборы Москве предоставляется 575,3 млн руб., из которых 37,1 млн руб. останутся в МГИК, 538,2 млн руб. будет направлено в нижестоящие территориальные и участковые избирательные комиссии.

«Около 90% средств пойдут на компенсацию оплаты труда членам избирательных комиссий», - отметил он. Порядка 18,5 млн руб. уйдет на изготовление печатной продукции, в том числе 14 млн руб. - на изготовление бюллетеней для голосования, что составляет около 2,5% общей суммы.

На минувшей неделе ЦИК утвердил расходы на выборы президента 2018 г. в 17,69 млрд руб. Это самые дорогие выборы в России с начала века: выборы 2012 г. обошлись бюджету в 10,37 млрд руб. Рост расходов обусловлен в том числе увеличением срока работы избирательных комиссий.