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Путин призвал доверенных лиц уважать других кандидатов в президенты

Президент Владимир Путин призвал своих доверенных лиц на выборах главы государства с уважением относиться к другим кандидатам.

«Надо с уважением относиться к нашим конкурентам, тем людям, которые представляют другую точку зрения, отличную от той, которую мы представляем. Но при этом продвигать свою повестку дня», – сказал Путин на встрече с доверенными лицами в Гостином дворе (цитаты по «Интерфаксу»).

Важно во время кампании слышать избирателей и принимать во внимание их оценки деятельности властей, отметил действующий президент.

«О результатах можно говорить только тогда, когда они есть, – добавил Путин. – У нас как в народе говорят? Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Из этого надо исходить».

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 г. Путин планирует участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. В понедельник его представители доставили в Центризбирком более 300 000 подписей избирателей, необходимых для его регистрации в качестве кандидата.