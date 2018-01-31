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Кандидат от Народной партии России Волынец снялась с выборов в пользу Путина

Руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец, выдвинутая Народной партией России кандидатом в президенты России, сняла свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Владимира Путина.

«Было принято сложное, но обоснованное и взвешенное решение о том, что я сегодня снимаю свою кандидатуру с этих выборов и призываю наших сторонников голосовать за президента Владимира Путина, который тоже является кандидатом на этих выборах», - сообщила сегодня Волынец в ЦИК. Она связала это решение с тем, что Путин заявил о «шести важных шагах по поддержке семей с детьми», в то время как Национальный родительский комитет как раз поддерживает многодетные семьи.

Волынец отметила, что собрала необходимое количество подписей, «но мы решили, что ради будущего детей и блага семей мы поддержим Владимира Владимировича и не будем распылять наши решения».

ЦИК принял заявление Волынец о снятии ее с выборов.

В среду утром Михаил Козлов (Партия социальной защиты) принес в ЦИК чистые листы вместо подписей, что означает прекращение его участия в гонке. Станислав Полищук («Партия социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу») также уведомил ЦИК и журналистов о снятии своей кандидатуры с выборов.

В ближайшее время ЦИК ожидает подписи от трех оставшихся претендентов на участие в выборах: Эльвиры Агурбаш («Альянс зеленых»), Максима Сурайкина («Коммунисты России») и Натальи Лисицыной (партия «Рот фронт»). Уже сдали подписи действующий президент - самовыдвиженец Владимир Путин, Григорий Явлинский, выдвинутый на выборы партией «Яблоко», бизнес-омбудсмен Борис Титов (Партия роста), Сергей Бабурин, выдвинутый Российским общенародным союзом, и Ксения Собчак («Гражданская инициатива»).

Два кандидата от парламентских партий - Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) по закону освобождены от сбора подписей. Они уже зарегистрированы кандидатами на пост президента РФ.

Итого на данный момент в президентской кампании остаются 10 претендентов.