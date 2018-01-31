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ЦИК закончил прием подписей для регистрации на выборах президента

Центризбирком (ЦИК) России сегодня в 18.00 завершил прием подписных листов от претендентов на участие в президентских выборах. Всего подписи приняты у шести претендентов, еще двое кандидатов идут от парламентских партий. Таким образом, в президентской гонке остались восемь претендентов.

Теперь у ЦИК есть 10 дней для проверки документов и подписей, и в срок до 10 февраля будет принято решение о регистрации кандидатов. Это означает, что до этого срока определится, сколько фамилий будет в бюллетене на президентских выборах 18 марта. «Уже сейчас понятно, что в бюллетене для голосования будет не более восьми человек», - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

29 января ЦИК принял подписные листы от представителей предвыборного штаба президента России Владимира Путина. Накануне, 30 января, подписи сдали Григорий Явлинский (партия «Яблоко»), Борис Титов (Партия роста), и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»).

В среду, 31 января, потенциальных кандидатов стало на трое меньше. Михаил Козлов (Партия социальной защиты) принес в ЦИК чистые листы вместо подписей, Станислав Полищук («Партия социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу») снялся с выборов, руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец (Народная партия России) снялась с выборов в пользу Владимира Путина.

В последний день подписи сдали телеведущая Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Максим Сурайкин («Коммунисты России»). Кандидат от «Рот фронта» Наталья Лисицына привезла подписи, но их оказалось меньше нужных 100 000, а Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых») не явилась в ЦИК до окончания срока приема документов. Два кандидата от парламентских партий - Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) - по закону освобождены от сбора подписей. Они уже зарегистрированы кандидатами на пост президента.

Таким образом, в президентской гонке остались восемь претендентов.