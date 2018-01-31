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Назначенная Трампом чиновник минздрава США уволилась из-за акций табачных компаний

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Бренда Фицджеральд в среду ушла в отставку по собственному желанию из-за скандала: уже после назначения президентом Дональдом Трампом в систему минздрава США она приобрела акции одной из крупнейших табачных компаний в мире.

В задачи CDC входит снижение употребления табака, поскольку оно считается одной из ведущих причин предотвратимых заболеваний. Таким образом, покупка акций создала конфликт интересов. «Сложность устройства финансовых активов доктора Фицджеральд обусловила широкие предпосылки для ограничения ее способности выполнять все обязанности в качестве директора CDC. Она не смогла деинвестировать указанные активы в установленный срок», - говорится в заявлении минздрава, в систему которого входит CDC.

На этой неделе издание Politico опубликовало материал об инвестициях Фицджеральд. По данным источников Politico, Фицджеральд уже после назначения на должность директора CDC сделала десятки новых инвестиций, многие из которых были спорными. В частности, она приобрела акции Japan Tobacco International (JTI) на сумму от $ 1000 до $15 000, а также бумаги фармкомпаний Merck & Co., Bayer и Humana. Кроме того, оказалось, что она на протяжении нескольких лет инвестировала в бумаги еще пяти табачных концернов - Reynolds American, British American Tobacco, Imperial Brands, Philip Morris International и Altria Group.

Фицджеральд занимала этот пост в течение семи месяцев, но так и не смогла появиться на слушаниях в конгрессе, поскольку она и ее муж слишком медленно распродавали ранее приобретенные активы, включая акции производителей продуктов питания и лекарственных препаратов.