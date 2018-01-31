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Поезд с конгрессменами-республиканцами врезался в мусоровоз в США

Поезд с конгрессменами-республиканцами США врезался в мусоровоз в Вирджинии. В поезде никто серьезно не пострадал, но одного из сенаторов увезли в госпиталь для обследования. Водитель грузовика погиб, его напарник тяжело ранен, сообщило агентство Bloomberg.

Инцидент произошел близ Шарлотсвилля на регулируемом переезде. «Все в поезде в порядке. Произошел очень резкий рывок, но потом состав затормозил и не сошел с рельсов. На переезде был шлагбаум, но поезд все равно столкнулся с грузовиком-мусоровозом», - сказал агентству сенатор от Арканзаса Френч Хилл. На фото с места столкновения видно, что грузовик отброшен от путей, а его кабина смята.

«Президент Трамп полностью уведомлен о ситуации в Вирджинии и получает регулярные обновления. Подтверждается, что один человек погиб, еще один получил серьезные травмы», - сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. В поезде также находился спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан.

Республиканцы ехали на совместный отдых и выездное заседание партии на курорт Гринбрайер в Западной Вирджинии, выслушав накануне первое в президентской карьере Дональда Трампа обращение к конгрессу. Сегодня там запланировано выступление вице-президента Майкла Пенса, а 1 февраля туда прибудет и Трамп.