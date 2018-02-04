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Россия поднялась на три позиции в рейтинге верховенства права

Международная организация World Justice Project составила рейтинг стран на основании индекса верховенства права. При его составлении эксперты учитывали достижения стран в области обеспечения правовой среды. Оценивались уровень коррупции, ограничение полномочий институтов власти, прозрачность их работы, порядок и безопасность, защита основных прав, соблюдение законов.

Первое место в рейтинге сохранила Дания. На втором и третьем местах оказались Норвегия и Финляндия. В первую десятку также вошли Швеция, Нидерланды, Германия, Новая Зеландия, Австрия, Канада и Австралия.

Россия заняла в рейтинге 89-е место. За год она поднялась на три позиции. Ее соседями в списке оказались Танзания (86-е место), Ливан (87-е), Филиппины (88-е), Доминиканская Республика (90-е), Узбекистан (91-е) и Мексика (92-е). На последнем, 113-м, месте – Венесуэла.