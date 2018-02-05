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МОК отказался допустить 15 оправданных CAS россиян к участию в Олимпиаде-2018

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством председателя Независимой организации антидопингового тестирования (ITA), экс-министра спорта Франции Валери Фурнейрон единогласно отказалась допустить к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане 15 россиян, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МОКа.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в МОК с просьбой направить приглашения на Олимпиаду-2018 скелетонистам Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой, участникам лыжных гонок Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой, конькобежцам Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову и саночнице Татьяне Ивановой, а также тренерам по санному спорту Альберту Демченко и по скелетону Сергею Чудинову. Все они выступали на Олимпиаде-2014 в Сочи.

В сообщении МОКа подчеркивается, что комиссия рассмотрела кандидатуру каждого спортсмена в отдельности, но в итоге посчитала, что «решение CAS не сняло подозрений в допинге» и не предоставило достаточно доказательств того, что российские спортсмены могут считаться чистыми.

В МОКе сослались на отсутствие мотивировочной части решения CAS. Ранее комитет выражал сожаление о решении спортивного арбитража и не исключал возможности его обжаловать. В комитете отдельно подчеркивали: «Результаты работы CAS не означают, что 28 атлетов будут приглашены на Игры. Отсутствие к ним примененных санкций не означает наличие привилегии». Аналогично на решение CAS отреагировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Ранее CAS оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр из-за нарушений антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Еще 11 спортсменам пожизненная дисквалификация была заменена запретом на участие в Олимпиаде-2018.