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Володин пригрозил Орешкину правоохранительными органами за нарушения Минэкономразвития

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания палаты потребовал от министра экономического развития Максима Орешкина объяснить информацию Счетной палаты о том, что средства на поддержку малого бизнеса предоставлялись одним и тем же предпринимателям.

«Мы оставляем за собой право, и такие полномочия есть у профильного комитета, направить озвученную информацию в правоохранительные органы», – обратился Володин к Орешкину.

Аудитор Счетной палаты Вера Чистова, выступавшая после доклада Орешкина, обратила внимание, что в речи министра не были затронуты замечания контрольного ведомства. В частности, напомнила претензии Чистова, госпрограмма экономического развития и инновационной экономики охватила в 2016 г. лишь 1% малых предприятий. «К сожалению, мы вынуждены констатировать раз от раза, что в ходе наших мероприятий мы выявляем признаки возможно, мягко говоря, недобросовестного проявления предоставления соответствующей государственной поддержки», – констатировала аудитор.

«Например, предоставление финансовой поддержки четырем обществам с ограниченной ответственностью с одним и тем же учредителем, 22 малых предприятия зарегистрированы непосредственно перед предоставлением государственной помощи. Одни и те же предприниматели год от года, круг практически не расширяется», – обратила внимание Чистова.

Кроме того, Минэкономразвития не запустило собственные объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, продолжила аудитор. Также министерство не подготовило методику по доходам зарубежных торговых представительств на 2018-2020 гг. Наконец, аудитор отметила невыполнение министерством в полном объеме работы по созданию благоприятных условий для бизнеса и оценке эффективности деятельности госорганов.