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Суд приговорил экс-губернатора Сахалина к 13 годам колонии

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин признан виновным в получении взяток и легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда Южно-Сахалинска.

59-летний Хорошавин приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб., сказала судья Елена Поликина. Таким образом, суд удовлетворил требование обвинения.

Выступая в суде с последним словом в конце декабря 2017 г., Хорошавин своей вины не признал. «Я не совершал преступления, которые мне вменяют. Если это повлияет на отягчение наказания, пусть будет так», - сказал он.

Ранее следствие установило, что Хорошавин создал организованную преступную группу, которая с 2009 по 2015 г. получила от восьми предпринимателей взятки на сумму более 522 млн руб. за общее покровительство, в частности за выполнение госконтрактов. Хорошавин был задержан в 2015 г., будучи еще действующим губернатором.