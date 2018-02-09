Политика

Новости

В Южной Корее официально открылись XXIII зимние Олимпийские игры

В южнокорейском Пхенчхане прошла церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр. Соревнования продлятся до 25 февраля. В них примут участие около 3000 атлетов. Будет разыграно 259 комплектов наград.

Спортсмены из России принимают участие в Олимпиаде в нейтральном статусе, потому что Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. На церемонии открытия российские атлеты прошли под нейтральным олимпийским флагом, который нес корейский волонтер.

Решения об участии российских спортсменов принимались МОКом в индивидуальном порядке. Олимпийцы, которых не пригласили на Олимпиаду, обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде. В пятницу CAS отклонил жалобы россиян.

Президент МОКа Томас Бах, выступая на открытии, поблагодарил всех, кто внес вклад в организацию этой Олимпиады.

Талисманами Игр-2018 являются белый тигр Soohorang (Сухоран), связанный с корейской мифологией, и черный медведь Bandabi (Бандаби), символизирующий в Южной Корее силу воли и мужество.