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Апелляционный суд в США признал иммиграционный указ Трампа неконституционным

Временный запрет на въезд в США граждан нескольких исламских государств, введенный президентом Дональдом Трампом в начале 2017 г., признан неконституционным. Такое решение принял находящийся в Вирджинии 4-й окружной апелляционный суд США, сообщает Reuters. В поддержку указа Трампа высказались лишь четверо судей, еще девять выступили против.

«Изучив официальные заявления президента Трампа и других представителей исполнительной власти, а также саму декларацию (иммиграционный указ), мы пришли к выводу, что эта декларация испорчена враждебным отношением к исламу и потому неконституционна», - говорится в решении судьи Роджера Грегори.

Иммиграционный указ стал одним из первых, подписанных Трампом после вступления в должность президента в январе 2017 г. Он вводил 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи стран – Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Затем Ирак был выведен из-под действия указа. Позже Трамп подписал еще несколько аналогичных документов, федеральные суды блокировали их действие, Верховный суд – частично восстанавливал.

Суд Вирджинии стал второй федеральной апелляционной инстанцией, высказавшейся против указа Трампа. Ранее апелляционный суд Сан-Франциско отметил, что указ нарушает миграционное законодательство, но его решение не касалось возможного нарушения Конституции. Суд Вирджинии устранил этот пробел и признал указ Трампа противоречащим основному закону США.

Верховный суд уже заявил, что рассмотрит оба вопроса при принятии решения о законности запрета на въезд в США в ближайшие месяцы. Аргументы сторон будут выслушиваться в апреле, решение по делу планируется вынести к концу июня.