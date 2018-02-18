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Москва направила ноту протеста Киеву в связи с нападением на Россотрудничество

Посольство России в Киеве направило ноту протеста в министерство иностранных дел Украины в связи с нападением радикалов на здание Россотрудничества. «Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем», – говорится в сообщении посольства.

В субботу, 17 февраля, группа радикалов ворвалась на территорию Россотрудничества в Киеве, сорвала российский флаг и сожгла его. В акции участвовали члены националистических организаций С14, «Традиции и порядок» и запрещенного в России «Правого сектора». МИД России также сообщил, что в акции участвовал депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Андрей Лозовой.

По данным Россотрудничества, националисты разгромили выставку, посвященную Федору Шаляпину, и расписали стены оскорбительными антироссийскими лозунгами.

Министерство иностранных дел России считает, что радикалов могли спровоцировать слова президента Украины Петра Порошенко о российском флаге, сказанные им накануне на Мюнхенской конференции по безопасности. МИД призвал власти Украины и ОБСЕ отреагировать на случившееся.

Марш националистов в Киеве