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Патрушев напомнил чиновникам об опасности Google

Чиновники, используя на работе зарубежные поисковики типа Google и Yahoo, подрывают информационную безопасность, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«По-прежнему серьезную опасность представляет использование сотрудниками органов государственной власти регионов и местного самоуправления для решения служебных вопросов информационно-телекоммуникационных ресурсов, расположенных за пределами Российской Федерации, - Google, Yahoo и иных», - сообщил Патрушев во время выездного совещании во вторник в Ростове-на-Дону.

По его словам, в большинстве органов государственной власти к защите информации подходят формально. «Это системный вопрос для всей России, но в Южном федеральном округе он стоит особенно остро», - подчеркнул секретарь Совбеза России.

России необходима централизация контроля за безопасностью информационных систем при методическом и организационном сопровождении ФСБ, считает Патрушев. По его мнению, это позволит сэкономить бюджетные средства за счет отказа от услуг сторонних организаций.

Отметим, что государственный поисковик «Спутник» создан в России «Ростелекомом» еще в 2014 г. Но он не пользуется успехом - к середине 2017 г. у sputnik.ru, по данным LiveInternet, не было даже 1% поискового рынка рунета, тогда как Google занимал почти 40%.

В августе минувшего года Патрушев говорил, что в целом иностранные IT-технологии снижают защищенность использующих их госорганов и создают риск их удаленной блокировки. По плану Минкомсвязи к 2019 г. 80% чиновников должны перейти на российский софт (офисные пакеты и операционные системы). Уже к концу 2017 г. российские офисные пакеты должны появиться на рабочих местах не менее 50% чиновников, а отечественные операционные системы – не менее чем у 30%.