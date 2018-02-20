Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

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ЦБ хочет обязать владельцев рухнувших банков отвечать по обязательствам другими активами

Банк России предлагает распространить механизм возмещения ущерба на иные активы бывших собственников и топ-менеджеров санируемых банков - помимо списания средств на счетах и вложений в капитал, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев в эфире канала «Россия 24».

«Изначально мы рассчитываем на то, что сами собственники банка могут восстановить его финансовую устойчивость... К сожалению, на поверку с теми финансовыми группами, которые сейчас оздоравливаются через Фонд консолидации, предложенные планы финансового оздоровления были признаны нереалистичными, потому что в основном базировались на том, что сами банки заработают прибыль, которая в течение нескольких лет восстановит финансовую устойчивость банка. А банки нуждались в достаточно срочной и серьезной докапитализации, собственники не могли это сделать», - заявил зампред.

«То есть собственники знают, что ЦБ, во-первых, предъявляет определенные претензии с надзорной точки зрения. Более того, собственники знают в последние дни (мы информируем их об этом и обязаны это сделать), что мы будем вводить временную администрацию. Дальше уже это вопрос поведения: в отдельных случаях собственники вели себя корректно и не выводили активы, к сожалению, в другом случае произошли события по выводу активов», - добавил он.

ЦБ не может предотвратить незаконные действия собственников в рамках тех полномочий, которые у него есть, подчеркнул зампред.

«Мы говорим о том, что, возможно, следует проработать механизм возмещения ущерба, который бы распространялся не только на счета собственников и топ-менеджеров в самих банках и не только на вложения собственников в эти банки, но и на другие активы. Потому что очень часто иные активы собственников банков финансируются именно этими же банками», - заявил Поздышев.

По закону ЦБ финансирует санацию проблемных банков при условии, что все размещенные в них средства контролирующих банк лиц, управляющего персонала и членов совета директоров списываются.