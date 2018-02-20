Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 февраля, подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».
«Сегодня, как и обещал, подписываю закон о реинтеграции Донбасса, который ни в одной букве не нарушает международных обязательств Украины, включая минские соглашения», - сообщил официальный аккаунт Порошенко.
В утвержденном в январе Верховной радой законопроекте за территориями, которые контролируются самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, закреплен статус «оккупированных территорий». Россия признана «государством-агрессором», ответственным за «нарушение прав человека на оккупированных территориях». Украина считает все документы, выданные на этих территориях, ничтожными, кроме справок о рождении и смерти. Президент Украины получает законодательное право применять все необходимые средства для противостояния «российской агрессии».
Кремль выразил категорическое несогласие с такими формулировками и назвал закон отступлением от минских договоренностей. МИД России сравнил принятие закона с «подготовкой к войне».