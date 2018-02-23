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Украинская полиция возбудила дело после захвата санатория в Одессе

Полиция возбудила уголовное дело после захвата санатория «Лермонтовский» в Одессе. Об этом сообщил советник начальника одесского главка нацполиции Руслан Форостяк в Facebook. Дело возбуждено по ст. 356 УК Украины (самоуправство).

Правоохранителям удалось убедить стороны конфликта не прибегать к насильственным действиям, отметил Форостяк. В результате все помещения были освобождены, сам санаторий был разблокирован. Полиция зафиксировала материальный ущерб – выбитые двери и сломанные замки.

Ранее сообщалось, что около 70 сотрудников частной фирмы захватили санаторий в Одессе. Люди, вооруженные ломами и арматурой, ворвались в здание рано утром 23 февраля. Они отключили санаторий от электричества и не пускали сотрудников на работу.

Представитель санатория рассказал газете «Думская», что в здании в момент захвата находилось около 150 пациентов, «люди после инсультов, инфарктов».

Инцидент связан с хозяйственным конфликтом, который продолжается уже не первый год, сообщил Форостяк. «Сегодня прибыл новый директор с судебными исполнителями в сопровождении представителей частного охранного агентства с целью взять под контроль предприятие», – пояснил он. Полиция не вмешивается в конфликт, но нарушать общественный порядок не позволит, добавил Форостяк.