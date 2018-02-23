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В Новосибирске автомобиль наехал на пешеходов во время праздничного салюта

В Новосибирске автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области. В результате погибли два человека – женщина и трехлетний ребенок, еще три человека пострадали.

Инцидент произошел в 21.00 по местному времени (17.00 мск) рядом с Октябрьским мостом через Обь, откуда жители Новосибирска смотрели салют в честь Дня защитника Отечества.

Автомобиль Honda CR-V сбил пешеходов, двигавшихся по тротуару. Ребенок погиб на месте аварии, женщина скончалась в машине скорой помощи. Трое пострадавших госпитализированы.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону. Он задержан, с ним работают сотрудники полиции, добавил собеседник агентства.