Политика

Новости

Совбез опроверг сообщения об участии Патрушева в антинаркотической операции

В аппарате Совета безопасности России опровергли сообщения СМИ о том, что самолет секретаря Совбеза Николая Патрушева был задействован в российско-аргентинской операции по пресечению наркотрафика из Аргентины в Европу.

Антинаркотическая операция началась после того, как на территории посольства России в Буэнос-Айресе было обнаружено почти 400 кг кокаина, упакованных в 12 чемоданов и готовых к отправке.

Как сообщила британская газета The Telegraph, сотрудники правоохранительных органов заменили наркотики мукой и отправили в место назначения – Россию. Чемоданы с мукой перевозили на самолете Патрушева, утверждает издание. Секретарь Совбеза в декабре прошлого года был с визитом в Аргентине.

В аппарате Совета безопасности «Интерфаксу» заявили, что «это чьи-то фантазии и фейк». «Данный самолет не используется для перевозки дипломатической почты и дипломатических грузов», – сказал собеседник агентства.

Министерство иностранных дел России подтвердило информацию об обнаружении наркотиков на территории посольства и проведении операции. При этом в МИДе опровергли, что наркотики перевозились по дипломатическим каналам.