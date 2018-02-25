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Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Восточной Гуте

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в сирийском районе Восточная Гута. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Стороны выразили удовлетворение в связи с тем, что Совет Безопасности ООН принял резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии на 30 дней. Режим прекращения огня не распространяется на военные операции против террористов.

Путин проинформировал Меркель и Макрона о шагах России по эвакуации мирных жителей, доставке гуманитарных грузов и оказанию медицинской помощи пострадавшему населению Сирии.

Также лидеры трех стран договорились активизировать обмен информацией по ситуации в Сирии по различным каналам.