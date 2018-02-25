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Политика
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Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Восточной Гуте

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Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в сирийском районе Восточная Гута. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Стороны выразили удовлетворение в связи с тем, что Совет Безопасности ООН принял резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии на 30 дней. Режим прекращения огня не распространяется на военные операции против террористов.

Путин проинформировал Меркель и Макрона о шагах России по эвакуации мирных жителей, доставке гуманитарных грузов и оказанию медицинской помощи пострадавшему населению Сирии.

Также лидеры трех стран договорились активизировать обмен информацией по ситуации в Сирии по различным каналам. 

Экономика
Новости

РБК узнал о подготовке новых майских указов

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Кремль готовит новые майские указы президента, по аналогии с поручениями Владимира Путина, избравшегося президентом. после работы в правительстве в 2012 г. Об этом пишет РБК со ссылкой на федерального чиновника и двух источников, знакомых с ходом обсуждения документов.

В настоящее время министерства представляют свои инициативы в администрацию президента. Это происходит в рамках подготовки Послания президента Федеральному собранию, которое состоится 1 марта. Позже оно может трансформироваться в серию указов, отмечает собеседник издания. «Содержательная аппаратная работа началась несколько месяцев назад. Из министерств все регулярно приезжают для обсуждения этих инициатив», — говорит он.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что мартовское послание впервые будет «охватывать шестилетний период».

Подготовкой новой серии указов может заниматься помощник президента Андрей Белоусов. Эту информацию подтвердил федеральный чиновник. Детали обсуждаются на совещаниях у президента с участием Белоусова, руководителя администрации президента Антон Вайно, министра финансов Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Орешкина, председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, председателя совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.

Центральной темой программы на будущий срок может стать борьба с бедностью, говорит собеседник издания. Она же найдет отражение и в послании президента. Также в указах могу содержаться социальные инициативы и идеи Минкультуры по строительству региональных культурных объектов.

На совещаниях уже рассматривался вопрос бюджетного маневра для повышения расходов на человеческий капитал и инфраструктур. Минфин выступает за реформирование системы соцподдержки и переход на адресную соцпомощь. Планку нуждаемости предлагается привязать к величине дохода домохозяйства к прожиточному минимуму.

В 2012 г. по итогам майских указов было сформулировано 218 поручений с разными сроками исполнения. Последние из них должны быть реализованы в 2020 г. В них, в частности, речь идет о повышение зарплат бюджетников.

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Бизнес
Новости

Intesa Sanpaolo рассказала о переговорах с «Новатэком» по проекту «Арктик СПГ – 2»

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Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo продолжает переговоры об участии в проекте «Новатэка» «Арктик СПГ - 2». Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил председатель совета директоров банка «Интеза» (входит в группу) Антонио Фаллико.

«Ведем очень продуктивные переговоры с "Новатэком" и другими заинтересованными лицами по проекту "Арктик СПГ - 2". На данном этапе этот проект не очень разработан, имеется в виду в качестве уже готовой финансовой сделки, но мы кропотливо над ним работаем», – сказал Фаллико.

Он добавил, что «Интеза» активно финансирует и другие отрасли, в том числе металлургическую, химическую, вкладывает в строительство инфраструктурных объектов в России.

«Арктик СПГ - 2» – второй проект «Новатэка», связанный с производством сжиженного природного газа (первый – «Ямал СПГ»). Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения. Завод будет состоять из трех технологических линий. Первую планируется запустить в 2022-2023 гг.

«Новатэк» ожидает, что доля внешнего финансирования в проекте «Арктик СПГ - 2» может быть меньше 55%, как было в «Ямал СПГ».

Бизнес
Новости

Intesa Sanpaolo назвала условие для участия в проекте «Северный поток – 2»

Ведомости
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Итальянская финансовая группа Intesa Sanpaolo готова принять участие в финансировании проекта «Северный поток – 2», но только если не помешают санкции. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил председатель совета директоров банка «Интеза» (входит в состав группы) Антонио Фаллико.

«Мы ждем решение Европейской комиссии по этому поводу. Пока оно по разным причинам не принято. Если решение будет положительным (имеется в виду нераспространение санкций на этот проект), Intesa Sanpaolo готова в нем участвовать», – сказал Фаллико. Решение ожидается после выборов президента России.

По мнению Фаллико, распространение санкций на «Северный поток – 2» повредит не только России, но и Европе. «Если "Северный поток – 2" по американским санкциям будет заблокирован, экономика ЕС понесет большие потери», – считает он.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером оператора «Северного потока – 2» - Nord Stream 2 AG является «Газпром». Строительство газопровода планируется начать в 2018 г.

В конце января Nord Stream 2 AG сообщила, что получила разрешение от Германии на строительство и эксплуатацию газопровода. Отмечалось, что переговоры с другими четырьмя странами (Россия, Финляндия, Швеция и Дания) идут по плану.

Стиль жизни
Новости

В Пхенчхане закрылись XXIII зимние Олимпийские игры

Ведомости
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В южнокорейском Пхенчхане завершилась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр. Российские атлеты вышли на закрытие в нейтральном статусе, потому что Международный олимпийский комитет (МОК) отказался отменять дисквалификацию россиян до конца Олимпиады-2018. Олимпийский флаг пронес южнокорейский волонтер.

Первое место в медальном зачете заняла сборная Норвегии, завоевавшая 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей. В первую пятерку также вошли Германия, США, Канада и Нидерланды.

Российские спортсмены заняли в общем зачете 13-е место. На счету команды «Олимпийские атлеты из России» две золотых медали, шесть серебряных и девять бронзовых. Золото завоевали фигуристка Алина Загитова и сборная России по хоккею. Больше всего медалей – восемь из 17 – принесли лыжники.

Россияне выступали в нейтральном статусе, потому что в декабре прошлого года МОК дисквалифицировал сборную России из-за нарушения антидопинговых правил. В Пхенчхане двое россиян – керлингист Александр Крушельницкий и бобслеистка Надежда Сергеева – попались на допинге. 

Смех и слезы российских олимпийцев

Политика
Новости

Совбез опроверг сообщения об участии Патрушева в антинаркотической операции

Ведомости
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В аппарате Совета безопасности России опровергли сообщения СМИ о том, что самолет секретаря Совбеза Николая Патрушева был задействован в российско-аргентинской операции по пресечению наркотрафика из Аргентины в Европу.

Антинаркотическая операция началась после того, как на территории посольства России в Буэнос-Айресе было обнаружено почти 400 кг кокаина, упакованных в 12 чемоданов и готовых к отправке.

Как сообщила британская газета The Telegraph, сотрудники правоохранительных органов заменили наркотики мукой и отправили в место назначения – Россию. Чемоданы с мукой перевозили на самолете Патрушева, утверждает издание. Секретарь Совбеза в декабре прошлого года был с визитом в Аргентине.

В аппарате Совета безопасности «Интерфаксу» заявили, что «это чьи-то фантазии и фейк». «Данный самолет не используется для перевозки дипломатической почты и дипломатических грузов», – сказал собеседник агентства.

Министерство иностранных дел России подтвердило информацию об обнаружении наркотиков на территории посольства и проведении операции. При этом в МИДе опровергли, что наркотики перевозились по дипломатическим каналам. 

Политика
Новости

В Москве усилены меры безопасности в связи с акцией памяти Немцова

Ведомости
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Столичная полиция усилила меры безопасности в районе проведения акции памяти Бориса Немцова. Как сообщает «Интерфакс», движение по Страстному бульвару, где начинается шествие, перекрыто, поблизости находятся полицейские автомобили.

На самом бульваре дежурят десятки сотрудников ОМОНа, Росгвардии и полиции. Проход к месту сбора осуществляется через магнитные рамки. На тротуарах выставлены ограждения.

Акция согласована с московскими властями. Участники шествия принести с собой флаги политических партий, российские триколоры, портреты Немцова, транспаранты.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Исполнителями убийства признаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. Суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства не найдены.

На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что профильная комиссия разрешила установить памятную доску на доме, где жил Немцов. С просьбой увековечить память Немцова в правительство Москвы обратилась Ксения Собчак.

Прошлогодняя акция памяти Бориса Немцова

Политика
Новости

МИД объяснил решение России поддержать резолюцию СБ ООН по Сирии

Ведомости
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Российская сторона поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии, руководствуясь задачами облегчения страданий мирного населения страны, заявило Министерство иностранных дел России. Принципиально важно, что в документе были отражены основные замечания Москвы, добавили в МИДе.

Согласно поправкам, внесенным по инициативе России, документ побуждает стороны конфликта к скорейшему прекращению боевых действий и переговорам. Западные члены СБ ООН «продавливали» директивную схему установления перемирия, пояснили в министерстве.

«По сути, впервые за долгие годы Совет Безопасности ООН смог осудить обстрелы Дамаска, под которые не раз попадало и российское диппредставительство и в результате которых погибли сотни мирных жителей, был нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре», – говорится в комментарии МИДа.

Резолюция признает, что гуманитарные проблемы охватили не только Восточную Гуту и Идлиб, но и другие регионы страны, добавили в ведомстве. «Помощь должна оказываться беспристрастно и не обусловливаться, как это делают в западных столицах, достижением неких политических целей», – подчеркнули в министерстве.

В субботу члены Совбеза ООН единогласно приняли резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней. Режим прекращения огня не распространяется на военные операции против террористов. 

Политика
Новости

Израильская спутниковая компания опубликовала фото российских Су-57 в Сирии

Ведомости
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Израильский оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) опубликовал снимок, на котором запечатлены два российских истребителя пятого поколения Су-57 в Сирии. Фото, сделанное со спутника, датировано 23 февраля.

«Неясно, будут ли Су-57 задействованы в боевых действиях. ISI полагает, что, поскольку эти машины все еще находятся на стадии разработки, они будут использоваться для тестирования технических систем и сбора разведывательных данных», – говорится в сообщении компании.

На снимке изображены два Су-57, находящиеся на летном поле рядом с истребителями Су предыдущего поколения. ISI регулярно фотографирует авиабазу Хмеймим и публикует снимки, демонстрируя свои возможности потенциальным клиентам.

Первые снимки российских Су-57 в Сирии появились в сети в среду, 21 февраля. В Twitter было размещено видео, на котором было видно, как российские военные самолеты заходят на посадку на авиабазу Хмеймим. Среди них были и два новейших истребителя Су-57.

В ночь на субботу сирийские активисты разместили новые фотографии с российскими истребителями. В сообщении утверждалось, что это два новых Су-57, только что прибывших на базу. Таким образом, в Сирии могут находиться четыре истребителя пятого поколения.

У России появился Су-57

Политика
Новости

СМИ узнали о роли Патрушева в операции по пресечению наркотрафика в Аргентине

Ведомости
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев принял участие в совместной российско-аргентинской операции по пресечению наркотрафика, сообщает газета The Telegraph. Ранее сообщалось, что около 400 кг кокаина было обнаружено в одном из зданий на территории посольства России в Буэнос-Айресе.

Патрушев в декабре прошлого года вместе с российской делегацией посетил Аргентину, где провел переговоры с президентом этой страны Маурисио Макри. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве двух стран.

Как сообщает газета, к этому времени силовики уже обнаружили 12 чемоданов с кокаином на территории посольства. Правоохранительные органы заменили наркотики мукой и отправили чемоданы в место назначения – Россию.

У Патрушева была «тайная миссия», пишет The Telegraph: он должен был на своем самолете доставить чемоданы. По данным издания, 9 декабря секретарь Совбеза привез в Москву чемоданы с мукой.

Об обнаружении наркотиков на территории посольства России в Буэнос-Айресе на этой неделе сообщили аргентинские СМИ. Министерство иностранных дел России подтвердило информацию. При этом официальный представитель ведомства Мария Захарова опровергла, что наркотики перевозились в Россию по дипломатическим каналам. По словам Захаровой, чемоданы принадлежали техническому сотруднику. 

Стиль жизни
Новости

Норвегия выиграла общий медальный зачет Олимпиады-2018

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Неофициальный медальный зачет на Олимпийских играх в Пхенчхане выиграла сборная Норвегии, завоевавшая 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей.

На втором месте в общем медальном зачете немецкие спортсмены. На счету сборной Германии 14 золотых, 10 серебряных и семь бронзовых медалей. Замыкает первую тройку национальная команда Канады: 11 золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых медалей. В первую пятерку также вошли сборные США и Нидерландов.

Команда олимпийских атлетов из России заняла 13-е место. На счету россиян две золотых медали, шесть серебряных и девять бронзовых.

По общему же количеству наград – 17 медалей – Россия делит шестое-седьмое места с Южной Кореей. Больше всех медалей завоевала Норвегия – 39. 

Какие медали завоевали российские спортсмены на Олимпиаде-2018

Политика
Новости

Российских хакеров заподозрили во взломе компьютеров на Олимпиаде

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Разведка США полагает, что российские хакеры организовали масштабную кибератаку на компьютерные системы, обслуживающие Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой источники. Компьютеры были взломаны за день до открытия Олимпиады.

Организаторы Игр-2018 подтвердили факт кибератаки, но не делали никаких заявлений. СМИ сообщали, что в Пхенчхане наблюдались перебои с доступом в интернет, проблемы с трансляцией. Некоторые пользователи не могли зайти на сайт Олимпиады, чтобы распечатать билет на открытие соревнований.

Кибератака была организована таким образом, чтобы подозрения пали на КНДР, пишет WP. Однако, по мнению американских спецслужб, за взломом стоят российские хакеры, которые таким образом хотели отомстить Международному олимпийскому комитету за дисквалификацию сборной России.

При этом Министерство иностранных дел России еще 7 февраля заявило, что иностранные СМИ могут обвинить Москву в хакерских атаках на системы олимпийских объектов в Пхенчхане. В частности, в сообщении МИДа говорилось, что с подобными обвинениями может выступить издание The Washington Post.

Как отреагировали в России на отстранение сборной от Олимпиады

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