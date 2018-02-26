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ЕС ужесточил санкции в отношении Северной Кореи

Совет ЕС ужесточил санкции в отношении КНДР в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

«Совет усилил ограничительные меры против КНДР, завершив включение в законодательство ЕС мер, наложенных последней резолюцией Совета Безопасности ООН 2397», – отмечается в документе.

Всего в санкционный список ООН вошли 79 физических и 54 юридических лица из КНДР, в список ЕС – 55 и 9 соответственно. Сейчас санкции предусматривают запрет на импорт из КНДР продовольственных и сельскохозяйственных продуктов, техники, электрооборудования, земли, камня, древесины; запрет на экспорт в КНДР любой промышленной техники, транспортных средств, металлов. Количество баррелей всех видов нефтепродуктов, разрешенных к экспорту в Северную Корею, ранее было сокращено с 2 млн до 500 000 баррелей в год.

С начала года также были введены ограничения в отношении северокорейских судов, принято решение о репатриировании в ближайшие 24 месяца граждан КНДР, работающих за границей, при условии соблюдения применимого национального и международного права.

В 2017 г. был введен полный запрет на экспорт сырой нефти в КНДР.