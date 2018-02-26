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Кремль подтвердил подписание Путиным госпрограммы вооружений

Новую государственную программу вооружений президент Владимир Путин подписал еще до Нового года, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Неделей ранее представитель Кремля сообщал о продолжении работы над программой, но в понедельник уточнил, что ненамеренно «внес путаницу»: «Сейчас можно сказать, что она подписана».

В то же время Песков отказался уточнить, на какие годы рассчитано действие программы: «Это секретный указ президента, поэтому я не могу ничего оглашать. Он подписан – вот это я могу подтвердить».

О том, что Путин подписал обновленную госпрограмму вооружений, в интервью газете «Коммерсантъ» заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, новую госпрограмму правительство собиралось принять еще в 2016 г., однако из-за падения нефтяных цен и валютных скачков в 2014 г. четкий макроэкономический прогноз составлен не был. Тогда Минобороны предложило отложить на некоторое время принятие документа. Президент поддержал это предложение до улучшения ситуации. Текущая госпрограмма действует до 2020 г., говорил Рогозин.

Программу скорректировали с учетом информации, полученной в ходе военной операции в Сирии. Госпрограмма вооружений на 2018–2027 гг. предусматривает закупку, разработку и модернизацию вооружений на общую сумму около 19 трлн руб.

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