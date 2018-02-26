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Россия объявила в международный розыск четвертого фигуранта дела о кокаине из Аргентины

Тверской суд Москвы заочно арестовал четвертого обвиняемого по уголовному делу о попытке ввоза в Россию около 400 кг кокаина из Аргентины. Он объявлен в международный розыск, передает «Интерфакс».

«В январе по ходатайству следователя суд заочно заключил под стражу объявленного в международный розыск Ковальчука», - заявила врио пресс-секретаря суда Светлана Максимова, добавив, что мера пресечения в отношении него будет измеряться двумя месяцами с момента его фактического задержания.

Ранее СМИ писали, что Ковальчук был техническим сотрудником российского посольства в Аргентине.

Ковальчук обвиняется по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 229.1 (покушение на контрабанду наркотических средств) и ч.3 ст.30 - ч.5 ст.228.1 (попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере) УК. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту попытки контрабанды и сбыта наркотиков еще 15 ноября 2017 г. 13 и 14 декабря 2017 г. в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали трех фигурантов дела - Абянова, Калмыкова и Худжамова.

Ранее МИД России сообщил, что сотрудники правоохранительных органов России и Аргентины провели совместную операцию. В результате нее была пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков (около 389 кг кокаина) в Европу. Уголовное дело возбуждено в отношении граждан России и Аргентины. В МИДе подтвердили информацию о том, что партия наркотиков была обнаружена в одном из зданий российского посольства в Буэнос-Айресе.