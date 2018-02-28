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Фигурант «кокаинового дела» заявил о провокации спецслужб США

Предполагаемый организатор поставок кокаина из Аргентины в Европу Андрей Ковальчук считает появление наркотика в здании школы посольства России в Буэнос-Айресе провокацией, которую организовала местная полиция и спецслужбы США, передает «Интерфакс» со ссылкой на слова адвоката Ковальчука Владимира Жеребенкова.

«Наркотики были подброшены аргентинской полицией при участии в этой провокации американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию», - отметил он. Ковальчук настаивает, что в 12 чемоданах, которые были в здании школы, вместо наркотика были кофе, алкоголь, личные вещи и подарки. При этом, по его словам, вес чемоданов был значительно меньше, чем в то время, когда в них был обнаружен наркотик. Ковальчук также утверждает, что в посольстве знали о содержимом этих чемоданов.

По словам Жеребенкова, Ковальчук может подтвердить свои слова чеками и квитанциями. Есть и свидетели, готовые подтвердить факт покупки им кофе. «Если он наркобарон, которого из него делают, то странно, что у него весь этот товар лежит больше года под лестницей и никакой реакции с его стороны нет», - отметил Жеребенков.

По словам адвоката, кофе и алкоголь были приобретены в июле 2016 г. и оставлены на хранение в здании школы, а наркотик обнаружили в конце ноября 2017 г. Чемоданы с ним во время инвентаризации хозяйства нашел новый завхоз. Жеребенков заявил о желании Ковальчука разобраться с происшедшим. Он хочет предоставить следствию доказательства собственной невиновности, отметил его адвокат.

Защита Ковальчука собирается в ближайшее время обжаловать в Мосгорсуде заочный арест.

Ранее стало известно, что чемоданы с наркотиками были найдены в школе посольства 13 декабря 2016 г. Их собирались поставить в Россию. Кокаин общим весом 389 кг должны были получить трое граждан - Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. 26 февраля Тверской суд Москвы избрали им меру пресечения в виде ареста. Суд предъявил им обвинения по ч. 5 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотиков, их незаконное хранение, приобретение и перевозка).

В свою очередь российский МИД заявил, что крупная партия наркотиков предназначалась для европейского рынка. Пресечь канал поставки наркотиков в особо крупном размере удалось в результате совместной работы правоохранительных органов России и Аргентины. В ведомстве также сообщили, что чемоданы с грузом принадлежали сотруднику посольства из технического состава.