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Путин поручил МВД пресекать попытки вовлечения молодежи в незаконные акции

Президент Владимир Путин поручил МВД «решительно пресекать» деятельность групп, пытающихся привлечь молодежь к участию в несанкционированных акциях. Об этом он заявил на расширенной коллегии ведомства в среду.

Количество преступлений экстремистской направленности в 2017 г. выросло на 5%, сказал президент. Экстремистские группы используют для разжигания ненависти ресурсы соцсетей, организуют несанкционированные акции и пытаются привлечь молодежь, заявил Путин.

«Нужно решительно пресекать деятельность подобных групп и привлекать к ответственности их руководителей», — подчеркнул он.

За последний год в России прошло несколько несанкционированных уличных акций, в которых принимали участие школьники и студенты.

Последняя всероссийская протестная акция - «Забастовка избирателей», призывающая бойкотировать президентские выборы, прошла 28 января. Ее организовал основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. В некоторых городах, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, акции не были согласованы властями.

Ранее с инициативой законодательного запрета на участие несовершеннолетних в протестных акциях выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В свою очередь начальник управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин предлагал закрепить ответственность родителей и учителей за участие подростков в несогласованных акциях.