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Лукашенко назвал запрет белорусского молока «наглым политическим инструментом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на сегодняшнем годовом отчете правительства резко раскритиковал Евразийский экономический союз (ЕАЭС), потребовав от чиновников отстаивать интересы страны.

«Это уже становится смешным. Средства массовой информации у нас ерничают - что это у вас за "таежный" союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим? Я не говорю про молоко, которое стало наглым политическим инструментом совсем недавно. Даже наш цемент не можем свободно продавать. Вот это экономический союз!» - цитирует Лукашенко государственное информагентство «Белта».

По его мнению, белорусские представители в Совете ЕЭК работают плохо. «Зачем имитировать деятельность, если решаются вопросы только других стран? Ни одна из наших проблем не снята. Поэтому вы должны выбирать один-два серьезных вопроса на 2018 г. и упорно «долбить» их, пока они не будут решены», - подчеркнул Лукашенко.

Россельхознадзор из-за постоянных нарушений ветеринарных требований планировал запретить поставки промышленного молочного сырья - молока, сливок и сыворотки с 26 февраля. После консультаций с белорусской стороной запрет был перенесен на 6 марта.

Лукашенко уже заявил, что республика ответит на запрет Россией белорусского молока. «Без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем», - заявил президент Белоруссии накануне, во время рабочей встречи с заместителем премьер-министра Михаилом Русым. Русый возглавлял делегацию Белоруссии на переговорах с Россельхознадзором 26 февраля в Москве.