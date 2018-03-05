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Путин похвалил ФСБ за сохранение в тайне нового оружия

Президент Владимир Путин похвалил ФСБ за то, что разработку нового оружия удалось сохранить в тайне, сообщает ТАСС.

«Хочу отметить, что удалось обеспечить эффективное оперативное контрразведывательное прикрытие этих масштабных проектов. Хочу поблагодарить вас и всех, кто участвовал в этой ответственной, сложной работе, – поблагодарить за этот результат, а эта работа шла и идет в непростых условиях», – заявил глава государства на коллегии ФСБ.

Президент напомнил, что в послании Федеральному собранию говорил о новых технологиях и системах вооружений, созданных для защиты страны, «обеспечения стратегического паритета» и повышения международной безопасности. Работа над новым оружием, по словам Путина, длилась в течение многих лет и включала усилия тысяч людей.

Путин впервые публично рассказал и показал кадры испытаний нового российского оружия в послании Федеральному собранию. Президент, в частности, сообщил о создании в России крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, комплексов «Авангард» и «Кинжал», ядерных подлодок-беспилотников и боевых лазеров. Он отмечал, что к испытаниям готовится новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».

В подтверждение своих слов глава государства показывал видеозаписи и графику некоторых испытаний. Новые образцы оружия, по его мнению, делают бессмысленной систему ПРО США и приближение военной инфраструктуры НАТО к границам страны. В Пентагоне в ответ сообщили, что показанные Путиным вооружения не изменят стратегию Вашингтона в том, что касается вооружений и разработок, поскольку все новые российские разработки уже учтены в военной стратегии США.

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