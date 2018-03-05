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Навальный привлечен к спору Дерипаски с Настей Рыбкой в качестве третьего лица

Политик Алексей Навальный привлечен в качестве третьего лица по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Алексею Кириллову (Алексу Лесли) о защите частной жизни. Об этом сообщается на сайте Краснодарского краевого суда. В качестве третьих лиц также привлечены Роскомнадзор, главный редактор Znak.com Оксана Панова и ООО «ЗП» - СМИ «Медиазона». 27 марта Краснодарский суд рассмотрит вопрос о правомерности принятых Усть-Лабинским районным судом обеспечительных мер по иску Дерипаски, из-за которых Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам, разместившим фильм-расследование Навального, в их числе - публикации «Медиазоны» и Znak.com.

В феврале Навальный опубликовал расследование, утверждая, что вице-премьер Сергей Приходько встречался с Дерипаской на яхте Elden миллиардера для обсуждения бизнеса и международной повестки. Навальный показал фото и видео, якобы подтверждающие эту встречу, взятые из Instagram Насти Рыбки и ее книги.

Дерипаска подал иск в Усть-Лабинский районный суд к Вашукевич и Кириллову из-за публикации в социальных сетях фотографий и видеозаписей о личной жизни бизнесмена без его согласия. Суд спустя день в рамках обеспечительных мер потребовал ограничить доступ к ресурсам, разместившим эти материалы, в том числе к двум страницам на сайте Навального. Материалы о расследовании в отношении Дерипаски были удалены с сайта оппозиционера, и 26 февраля Роскомнадзор восстановил к нему доступ. Оппозиционер, а также учредитель интернет-издания «Медиазона», тем не менее, обжаловали блокировку доступа к их страницам в краевом суде.

Вашукевич 27 февраля заявила, что была задержана в Паттайе «по приказу из Бангкока» вместе с Кирилловым. Задержание состоялось поздно вечером 25 февраля, когда полиция Таиланда устроила рейд в одном из местных отелей, где планировался секс-тренинг для российских туристов.