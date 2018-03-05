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Разрыв между числом умерших и родившихся в России резко вырос в 2017 году

Превышение числа умерших над числом родившихся россиян в 2017 г. резко выросло - до 8% по сравнению с 0,1% в 2016 г., говорится в основном докладе Росстата о социально-экономическом положении России. В абсолютных показателях в 2017 г. в России умерло 1,824 млн человек, а родилось 1,690 млн человек, в 2016 г. - 1,891 млн и 1,889 млн соответственно. Рождаемость снизилась сильнее, чем смертность: с 12,9 до 11,5 человек на 1000 человек населения.

«В 17 субъектах Российской Федерации это превышение составило 1,5-1,8 раза», - говорится в докладе. По сравнению с 2016 г. в России в 2017 г. отмечается снижение числа родившихся - в 84 субъектах и числа умерших - в 81 субъекте. Естественный прирост населения в 2017 г. зафиксирован в 27 субъектах Российской Федерации (в 2016 г. - в 39 субъектах).

Росстат отмечает снижение смертности россиян от отравлений алкоголем более чем в 2 раза по сравнению с 2016 г. В 2017 г., по данным доклада Росстата, от случайных отравлений алкоголем погибли 6800 россиян, что на 7200 меньше, чем в 2016 г. Это составило 0,4% от всех смертей в стране в 2017 г. Лидером причин смертности остаются сердечно-сосудистые заболевания.