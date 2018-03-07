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Грудинин решил не отдавать эфирное время дебатов другим кандидатам

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин не будет отдавать эфирное время другим кандидатам несмотря на то, что сам отказался от дальнейшего участия в дебатах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу избирательного штаба политика Вячеслава Тетекина.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова призвала Грудинина отдать свое эфирное время другим кандидатам. Она отметила, что так будет «честнее». Другие кандидаты могли бы поделить это время между собой, отметила Памфилова.

Грудинин решил лично не участвовать в дебатах, но полностью от времени не отказывался, отметил Тетекин. «Согласно избирательному законодательству, вместо Грудинина в дебатах выступают доверенные лица, думаю, ярость наших недругов связана с их блестящими выступлениями», – сказал глава избирательного штаба политика. По его словам, в предложении Памфиловой нет практического смысла.

Кандидат в президенты от КПРФ отказался участвовать в дебатах 1 марта. Он обвинил ЦИК и телеканалы в намеренном превращении эфира в «балаган».«Я не собираюсь в этом участвовать больше, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не пришли на выборы. Потому что это балаган», – сказал Грудинин и покинул студию.

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