Политика

Новости

Замглавы Минобороны рассказал о лазерном и гиперзвуковом оружии для российской армии

Минобороны заключило контракт на серийное производство гиперзвукового боевого оснащения «Авангард» для межконтинентальных ракет. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал замминистра обороны России Юрий Борисов. «Практические испытания этой системы подтвердили реализуемость выбранного подхода. Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем. Так что это никакой не блеф, а реальные вещи», - подчеркнул он.

С 2017 г. на вооружение в российскую армию поступили лазерные комплексы, рассказал Борисов. Он отметил, что российские ядерщики «научились концентрировать энергию, необходимую для поражения соответствующего вооружения противника практически за мгновения, за считаные доли секунды». Замминистра обороны указал на то, что «динамика достижений, особенно в области оружия на новых физических принципах, набрала соответствующие темпы» и подчеркнул, что это – «очень опасная вещь». Он призвал «вовремя договориться» и «обеспечить мир на нашей планете».

Впервые о разработке в России нового оружия президент Владимир Путин заявил в начале марта в послании Федеральному собранию. Он, в частности, сообщил о создании в России крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, комплексов «Авангард» и «Кинжал», ядерных подлодок-беспилотников и боевых лазеров. Также речь шла о межконтинентальной баллистической ракете «Сармат».