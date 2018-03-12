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Стэнфордский университет прекратил отправлять в Россию студентов младших курсов

Стэнфордский университет в США временно не будет отправлять своих студентов на образовательные программы в Россию, в том числе на летнюю стажировку в Московском центре Карнеги. Об этом сообщает Stanford Daily со ссылкой на руководителя центра университетских программ обучения за рубежом (BOSP) Рамона Салдивара.

Собеседник издания объяснил, что это связано с решением госдепартамента США, который в январе поставил Россию в третью группу стран по уровню опасности для поездок. Третий и четвертый уровень опасности — наиболее высокие — присваиваются странам, в которых, по мнению госдепартамента, существует «значительный риск для здоровья или безопасности» граждан.

В университете отметили, что в страны, которые соответствуют таким уровням опасности, запрещено направлять студентов младших курсов. В то же время университет ищет альтернативные варианты для отправки в Россию тех, кто желает поехать именно в эту страну, говорится в материале. Студенты старших курсов по-прежнему могут поехать на стажировку в Россию, но их призывают присмотреться и к другим вариантам.

В статье подчеркивается, что это не первый случай, когда учебное заведение замораживает образовательное сотрудничество из-за сложной ситуации в стране-партнере. В частности, в 2016 г. во время беспорядков в Стамбуле Стэнфордский университет прекратил отправлять туда студентов.

В начале года американское внешнеполитическое ведомство внесло Россию в список стран «третьего уровня опасности». Там же находятся Чад, Нигер, Венесуэла, Пакистан и другие страны. Соответствующее решение США объяснили возможными терактами, похищениями иностранцев, а также потенциальными беспорядками на Северном Кавказе «и в районе горы Эльбрус». Важным моментом стали сокращения сотрудников в американских дипломатических представительствах в России, что снижает возможности для юридической помощи американским гражданам, отмечал госдепартамент.