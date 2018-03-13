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Палата представителей не нашла доказательств сговора штаба Трампа с Россией

Члены предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах 2016 г. не состояли в сговоре с представителями России и не координировали с ними свои действия. Такие выводы содержатся в черновом варианте 150-страничного доклада двухпартийной комиссии палаты представителей. Она вела расследование 14 месяцев. «Мы не обнаружили никаких доказательств сговора», – передает слова председателя комиссии Майка Конуэя Associated Press. Выводы комиссии Конуэя отметил в своем твиттере и президент США.

Доклад базируется на показаниях 73 свидетелей и данных более 300 000 документов. В нем будет подробно рассказано о деятельности российских хакеров в социальных меда, а также изложены примеры атак России на европейских союзников США. Ожидается, что документ будет включать в себя как минимум 25 рекомендаций, в том числе по совершенствованию системы безопасности на выборах и по ответным действиям на кибератаки.

Доклад палаты представителей не будет опубликован до тех пор, пока его не изучит демпартия, а также спецслужбы, которые должны убедиться, что в нем не содержится конфиденциальной информации. Этот процесс может занять недели.

По данным агентства, демократы могут опубликовать свой отчет с противоположными официальным выводами. Ранее они критиковали членов комиссии от республиканской партии за сокращение сроков расследования.

Свое расследование о вмешательстве России и возможном сговоре с людьми Трампа ведет также двухпартийная комиссия сенатского комитета по разведке. Ее выводы, как ожидается, могут быть сделаны в течение ближайших недель. Цель этого расследования – информирование общественности и создание рекомендаций по совершенствованию законодательства о выборах.

Отдельно от изысканий конгресса стоит уголовное расследование спецпрокурора по России Роберта Мюллера. Оно может занять гораздо больше времени. Впрочем, Конуэй уже выразил сомнения в том, что Мюллеру удастся найти что-либо, указывающее на вмешательство России, приводит его слова Fox News.