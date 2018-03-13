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Палата представителей не нашла доказательств сговора штаба Трампа с Россией

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Члены предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах 2016 г. не состояли в сговоре с представителями России и не координировали с ними свои действия. Такие выводы содержатся в черновом варианте 150-страничного доклада двухпартийной комиссии палаты представителей. Она вела расследование 14 месяцев. «Мы не обнаружили никаких доказательств сговора», – передает слова председателя комиссии Майка Конуэя Associated Press. Выводы комиссии Конуэя отметил в своем твиттере и президент США.

Доклад базируется на показаниях 73 свидетелей и данных более 300 000 документов. В нем будет подробно рассказано о деятельности российских хакеров в социальных меда, а также изложены примеры атак России на европейских союзников США. Ожидается, что документ будет включать в себя как минимум 25 рекомендаций, в том числе по совершенствованию системы безопасности на выборах и по ответным действиям на кибератаки.

Доклад палаты представителей не будет опубликован до тех пор, пока его не изучит демпартия, а также спецслужбы, которые должны убедиться, что в нем не содержится конфиденциальной информации. Этот процесс может занять недели.

По данным агентства, демократы могут опубликовать свой отчет с противоположными официальным выводами. Ранее они критиковали членов комиссии от республиканской партии за сокращение сроков расследования.

Свое расследование о вмешательстве России и возможном сговоре с людьми Трампа ведет также двухпартийная комиссия сенатского комитета по разведке. Ее выводы, как ожидается, могут быть сделаны в течение ближайших недель. Цель этого расследования – информирование общественности и создание рекомендаций по совершенствованию законодательства о выборах.

Отдельно от изысканий конгресса стоит уголовное расследование спецпрокурора по России Роберта Мюллера. Оно может занять гораздо больше времени. Впрочем, Конуэй уже выразил сомнения в том, что Мюллеру удастся найти что-либо, указывающее на вмешательство России, приводит его слова Fox News.

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Бизнес
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Трамп заблокировал покупку Qualcomm сингапурской Broadcom

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Президент США Дональд Трамп заблокировал покупку американской корпорации Qualcomm, одного из поставщиков чипов для Apple, сингапурским производителем полупроводников Broadcom. Об этом говорится в исполнительном указе американского лидера.

«Предполагаемая покупка Qualcomm данным приобретателем запрещается», – уточняется в документе. Трамп подчеркнул, что полученные им доказательства свидетельствуют о том, что Broadcom может по итогам сделки «предпринять действия, угрожающие национальной безопасности США». Подобные сделки будут блокироваться и в будущем, уточняется в указе.

Ранее Broadcom сообщила о планах перенести штаб-квартиру из Сингапура в США и получила одобрение главы государства. Согласно условиям сделки сингапурская корпорация должна была получить контроль над Qualcomm. Еще 11 марта сингапурская компания оценивала перспективы сделки положительно. Она планировала заплатить за производителя чипов для смартфонов $117 млрд. Закрытие сделки планировалось на начало апреля.

Qualcomm – один из крупнейших производителей чипов и компонентов для мобильных устройств в мире. Решения инженеров компании используются в смартфонах и планшетах Nokia, LG, Samsung, HTC, Sony и др. Qualcomm активно сотрудничала и с Apple, однако с начала 2017 г. компании вступили в патентную войну, и теперь производитель iPhone планирует отказаться от модемов американского производителя в моделях своих устройств следующего года.

Штаб-квартира Qualcomm находится в Сан-Диего, Калифорния (США). Ранее компания дважды отклоняла предложение Broadcom о покупке. Так, в ноябре 2017 г. Broadcom сообщала о готовности заплатить $103 млрд за покупку конкурента, а в начале февраля – $121 млрд.

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Бизнес
Новости

На Шикотане построят две электростанции

Ведомости
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На острове Шикотан на территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» для двух рыбокомбинатов будут построены две дизельные электростанции, рассказал журналистам губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

На острове реализуется большой проект рыбокомбината «Островной», он стал первым резидентом ТОР «Курилы». Рядом с ним строится еще один комбинат «Курильский рыбак». «Общая мощность потребляемой ими энергии будет равна порядка 30 мегаватт. Для обеспечения этих объектов энергией необходимо строительство ДЭС», - сообщил Кожемяко (цитаты по «Прайм»).

Инвесторами выступают две крупные компании, одна из которых, американская Caterpillar, уже готова строить энергомощности. Стоимость строительства станций предварительно оценивается в 5,5-7,5 млрд руб.

«Мы на первом этапе договорились с инвесторами, кто даст лучшие условия, те и будут являться инвесторами для резидентов, а резидентам мы уже будем компенсировать затраты по инфраструктурному подключению, возможно, возьмем созданные энергомощности себе на баланс», - отметил Кожемяко.

Первые 5 мегаватт электромощностей, необходимые для запуска рыбозавода, должны быть построены к сентябрю 2018 г. Мощности для второго комбината будут запущены со следующего года.

Сейчас энергетическая система Шикотана состоит из двух дизельных электростанций в селах Малокурильское и Крабозаводское с общей мощностью 5 тыс. киловатт, дефицит составляет 1,5 тыс. киловатт в час. Физический износ установок английского и японского производства составляет 70%, моральный – 100%.

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Политика
Новости

CNN узнал о вероятном назначении Кудлоу экономическим советником президента США

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Главным экономическим советником президента США может быть назначен экономический аналитик, обозреватель Ларри Кудлоу. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники в Белом доме. Ранее представители администрации США называли Кудлоу в числе «двух лучших кандидатов» на этот пост после ухода прежнего советника Гэри Кона.

По данным телекомпании, Трамп уже несколько раз встречался с Кудлоу. Президент якобы заявил сотрудникам своей администрации, что принял решение, но до официального назначения это будет лишь намерением, поскольку Трамп славится своей импульсивностью в том числе и в кадровых вопросах.

Кон принял решение об уходе после заявления Трампа о вводе пошлин на импорт стали и алюминия в США, поскольку был противником такого решения.

Другим возможным кандидатом на пост экономического советника США представители Белого дома называли руководителя Национального совета по торговле США Питера Наварро.

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Политика
Новости

Собчак рассказала о появлении Путина на ее крещении

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Кандидат в президенты России Ксения Собчак опровергла предположения о том, что действующий президент России Владимир Путин является ее крестным отцом. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Также она уточнила, что у нее нет с Путиным личных контактов. Ранее они встречались на траурных мероприятиях в годовщину смерти ее отца.

Собчак рассказала, что ее крестили в 12 лет, тогда это не было для нее значимым событием. «Мама за лишние три жвачки попросила меня приехать в определенное время постоять три часа в церкви, – вспомнила кандидат в президенты. «Там в тот момент был Владимир Путин, но, насколько говорит моя мама, он не был моим крестным отцом», – пояснила Собчак. Этот вопрос не занимал ее до тех пор, пока фотографии из храма не стали темой общественного обсуждения, пояснила Собчак. Тогда она решила выяснить подробности у матери.

Комментируя ход избирательной кампании, Собчак сравнила ее с движением вверх на американских горках, отметив, что статус кандидата в президенты защищает ее от нападок. Она не исключила, что после 18 марта найдутся желающие отомстить ей за ее резкие высказывания в ходе избирательной кампании.

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Политика
Новости

Демократы в палате представителей призвали Трампа ввести новые санкции против России

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Обращение к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новые санкции против России подписали 140 членов демократического меньшинства палаты представителей. Об этом говорится на сайте комитета по иностранным делам нижней палаты конгресса. Инициатором обращения стал председатель комитета Элиот Энджел.

«Ваши действия за последний год показывают, что вы будете постоянно оправдывать президента [России Владимира] Путина и отрицать его признанное содействие вашей кампании 2016 г.», – подчеркивается в обращении конгрессменов. Авторы обвиняют Трампа в бездействии и отсутствии попыток предотвратить новые вероятные эпизоды вмешательства России в американские выборы. «Мы предоставили вам инструменты, необходимые для решения этой задачи. Если вы продолжите оставлять эти инструменты на полке, мы будем настаивать на дополнительных законодательных мерах с более строгими требованиями. Если вы отказываетесь защищать Соединенные Штаты от враждебного иностранного правительства, конгресс должен действовать самостоятельно. Будущее нашей демократии находится на грани», – указывается в заявлении конгрессменов.

В письме речь идет о законе о противодействии противникам США при помощи санкций (CAATSA), принятом летом 2007 г. Документ предусматривает возможность ужесточения антироссийских санкций и введение ограничительных мер против компаний и физлиц, заключивших существенную сделку с предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса. В феврале минфин США анонсировал новые санкции против фигурантов кремлевского доклада, которые могут быть объявлены в течение марта.

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Тиллерсон возложил ответственность на Россию за отравление Скрипаля

Ведомости
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Россия с большой вероятностью ответственна за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Он отметил, что власти США в курсе расследования, проводимого спецслужбами Великобритании, и «полностью доверяют» их выводам.

Вечером 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, назвала «очень вероятной» причастность России к отравлению Скрипаля и его дочери. Она предположила, что отравление могло быть как «прямым действием российского государства», так и следствием утраты Москвой контроля над запасами российского химического оружия. Из заявления госсекретаря США следует, что публичному выступлению Мэй предшествовали, в частности, его консультации с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.

«Такого рода нападениям никогда не было оправдания – покушению на убийство частного лица на земле суверенной нации, и мы возмущены тем, что Россия, похоже, снова взялась за это. От Украины до Сирии – и теперь в Великобритании – Россия по-прежнему является безответственной силой нестабильности в мире, действующей с открытым пренебрежением к суверенитету других государств и жизням их граждан», – отмечается в заявлении Тиллерсона.

Госсекретарь США подчеркнул, что ответственные за совершение преступления, как и его заказчики, должны ощутить на себе «серьезные последствия», и подтвердил намерение Вашингтона координировать свои действия в этом направлении с Лондоном.

К вечеру 13 марта Великобритания рассчитывает получить от Москвы все разъяснения и сделать выводы о том, чем именно была атака в Солсбери. Мэй уточнила, что в случае неудовлетворительных разъяснений у Лондона будут основания расценивать инцидент как незаконное применение силы Россией против Соединенного Королевства.

Как писала The Times накануне, Великобритания готова к введению против России санкций – от высылки высокопоставленных российских дипломатов, аннулирования виз связанным с Кремлем предпринимателям и введения финансовых ограничений для участников так называемого списка Магнитского до отказа в признании права России принимать ЧМ-2018 по футболу. Также издание сообщало о планах Великобритании выступить с резким заявлением по России совместно с Германией и Францией.

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Бизнес
Новости

Австрийский фонд инвестирует в строительство солнечных электростанций под Астраханью

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Австрийский фонд частных инвестиций Core Value Capital собирается инвестировать около 5,5 млрд руб. в строительство двух солнечных электростанции суммарной мощностью 30 МВт в Астраханской области. Станции планируется ввести в эксплуатацию к 2019 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу астраханского губернатора.

12 марта губернатор Астраханской области Александр Жилкин подписал соглашение о намерениях по реализации инвестпроектов в сфере солнечной энергетики с Core Value Capital GmbH, Green Source GmbH, Gildemeister, LSG Group, Green Source Gmbh и ООО «Вершина девелопмент».

«Две электростанции - СЭС "Володаровка" и СЭС "Енотаевка" мощностью 15 МВт каждая - уже строятся в Наримановском и Енотаевском районах Core Value Capital. Это первые объекты компании в России», - отметили в пресс-службе.

Строительство осуществляется консорциумом Gildemeister и LSG Group. Green Source Gmbh и ООО «Вершина девелопмент» управляют проектом в интересах инвестора.

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Бизнес
Новости

«Нафтогаз» планирует добиваться ареста российского газа в странах ЕС

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«Нафтогаз» планирует обратить взыскание на российский газ в странах ЕС по решению Стокгольмского арбитража в случае неуплаты «Газпромом» $2,56 млрд. Об этом в Facebook написал главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

«Если "Газпром" добровольно не выполнит решение Стокгольмского арбитража, мы будем обращаться в суды европейских стран, ратифицировавших международную конвенцию, для принудительного исполнения решения суда», - отметил он. По его словам, Украина не будет отбирать газ из транзитных потоков в Европу. «Нам лучше налагать взыскание на газ после того, как он попадет на европейские рынки», - пояснил Витренко.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен перечислить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

6 марта «Газпром» сообщил, что подал апелляцию на судебное решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа. В свою очередь по разбирательству о транзите российская сторона подаст апелляцию до конца марта 2018 г.

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Финансы
Новости

Президент банка Goldman Sachs Харви Шварц подал в отставку

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Один из двух операционных директоров и президентов Goldman Sachs Group – Харви Шварц в конце апреля уйдет в отставку. Об этом говорится в пресс-релизе банка. Единственным президентом и операционным директором банковской группы останется Дэвид Соломон. Шварц стал операционным директором и президентом Goldman Sachs в январе 2017 г. До этого он на протяжении четырех лет был финансовым директором банка. В Goldman Sachs Шварц работал с 1997 г.

«За свою 20-летнюю карьеру в Goldman Sachs Харви занимал руководящие должности в различных областях - от ценных бумаг и инвестиционных банковских услуг до исполнительной власти (должность финансового директора)», - отметил председатель правления, главный исполнительный директор банковской группы Ллойд Бланкфейн. По его словам, Шварц был наставником для многих, он оказал «неизгладимое влияние на поколения профессионалов» Goldman Sachs.

«Я с нетерпением жду продолжения совместной работы с Дэвидом», - отметил Бланкфейн.

Ранее The Wall Street Journal написала о возможном уходе в отставку 63-летнего Бланкфейна до конца 2018 г. Основными претендентами на его пост издание называло Шварца и Соломона. «Я чувствую себя Геком Финном, который слушает собственную надгробную речь», - написал Бланкфейн в Twitter.

Планы Бланкфейна уйти из банка в ближайшем будущем не являются секретом, пишет Bloomberg. Соломон и Шварц конкурировали за то, чтобы стать преемниками Бланкфейна.

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Политика
Новости

Захарова назвала сказками заявления Мэй о причастности Москвы к смерти Скрипаля

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй «цирковым шоу в британском парламенте». В понедельник Мэй, выступая в британском парламенте, заявила о возможной причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, передает «Интерфакс».

«Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации», - сказала Захарова.

По ее словам, вместо того чтобы «сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле». «Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны», - добавила Захарова.

В понедельник Мэй также заявила, что российский посол был вызван в МИД Великобритании из-за отравления Скрипаля.

Посла спросили о том, идет ли речь о непосредственных действиях Москвы против Великобритании или Россия не смогла обеспечить необходимый контроль над нервно-паралитическим веществом российского происхождения, которым отравили Скрипаля третьи лица.

На прошлой неделе стало известно, что около одного из торговых центров в Солсбери пострадали два человека - Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Их госпитализировали в больницу, они находятся в критическом состоянии.

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Технологии
Новости

Apple купила сервис электронной подписки на журналы Texture

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Apple купила онлайн-сервис Texture, позволяющий за абонентскую плату в размере $10 читать с мобильных устройств статьи более чем 200 журналов (People, New Yorker, National Geographic, Vogue и др.). Об этом сообщается в блоге компании.

«Мы поддерживаем качественную журналистику из проверенных источников, позволяя журналам и далее выпускать увлекательные истории для подписчиков», - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple Эдди Кью.

Сумма сделки не раскрывается. До сделки онлайн-сервисом владели Next Issue Media, консорциум из Conde Nast, Hearst Magazines, Meredith Corp., News Corp., Rogers Media и фонда KKR.

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