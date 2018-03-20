При взрыве газа в Мурманске обрушился жилой дом

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Кремль: Трамп поздравил Путина с переизбранием

Сегодня, 20 марта, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщили многочисленные американские СМИ со ссылкой на чиновников администрации президента США. Никаких других деталей разговора не приводилось - в частности, шла ли речь о победе Путина на выборах президента, отмечает The Hill.

В 18.25 мск на сайте Кремля появилось сообщение о разговоре Путина с президентом США, из которого следует, что Трамп поздравил Путина с переизбранием. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений», - говорится в сообщении.

Лидеры обсудили сирийскую проблему, «внутриукраинский кризис», снижение напряженности вокруг Корейского полуострова, сообщил Кремль. «Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне», - сообщила пресс-служба Кремля.

Накануне официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что «в Белом доме не удивлены результатами выборов» в России. Помимо этого Гидли отметил, что телефонный разговор между президентами стран пока не запланирован, а Вашингтон воздержится от поздравлений в адрес победившего на выборах Путина.

В Кремле не сочли недружественным шагом отсутствие поздравлений со стороны Дональда Трампа. «Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно здесь ничего сгущать, это второе. Ну и третье - утро вечера мудренее», - сказал сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.