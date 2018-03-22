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Росгидромет предложил создать метеорологическую госкорпорацию

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) предложила правительству проект объединения российских метеослужб в единую госкорпорацию. «В рамках существующей структуры органов власти и федеральных государственных бюджетных учреждений вы не можете перебросить деньги с одного учреждения на другое. Это проблема. В рамках госкорпорации или публично-правовой компании это проще делать», - сказал «Интерфаксу» руководитель Росгидромета Максим Яковенко.

В Росгидромете надеются, что метеорологическая госкорпорация реализуется уже при новом правительстве. «Мы делали (документы), все это есть. Правительство ознакомилось с этим, запускать будем в новом правительстве», - сказал Яковенко.

В пресс-службе Росгидромета пояснили, что речь идет о поправках в Стратегию деятельности в области гидрометеорологии до 2030 г., утвержденную в 2010 г.. В Стратегии прописано, что источниками ее финансирования являются не только федеральный бюджет и бюджет регионов, но и средства, полученные от приносящей доход деятельности. «Специальный механизм управления финансовыми ресурсами настоящей Стратегии в связи с наличием государственных заказчиков федеральных целевых программ не требуется», - говорится в ее текущем тексте.

Яковенко считает, что метеорологические службы могут и должны приносить хороший доход. «Моя позиция простая: не надо пресмыкаться и просить, надо зарабатывать. По этому пути пошел весь мир: самая суперэффективная в коммерческом отношении новозеландская служба - она первая акционировалась, она теперь ОАО со стопроцентным госучастием, которая зарабатывает очень приличные деньги. По такому же пути пошли англичане, они два года назад перешли из органов власти в акционерное общество опять же со стопроцентным госучастием. По такому же пути пытаются идти все остальные», - объяснил Яковенко.

Он напомнил, что во многих районах России работа Росгидромета убыточна, но в других может приносить доход. Создание госкорпорации или публичного акционерного общества с госучастием решило бы проблему перераспределения средств и ориентировало бы всю структуру на получение прибыли, отметил он.